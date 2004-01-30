هدف ما انجام يك بازي جوانمردانه است

محمدرضا هدايتي مشاورارشد باشگاه پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: تيم پرسپوليس در شرايط مطلوبي قراردارد وهمه بازيكنان درتلاش هستند تا به بهترين وجه خود را آماده برگزاري اين ديداركنند.

هدايتي ادامه داد: هدف تمامي اعضاي باشگاه پرسپوليس انجام يك مبارزه 90 دقيقه ايست كه طي آن اصول جوانمردي رعايت خواهد شد و همه بازيكنان تلاش خواهند كرد با پيروزي در اين بازي هواداران ميليوني باشگاه را خوشحال كنند.

مشاور ارشد باشگاه پرسپوليس درادامه تاكيد كرد: براي بالا بردن روحيه بازيكنان تيم به آنها قول داده ايم در صورت پيروزي مقابل استقلال به هريك از بازيكنان مبلغ پنج ميليون ريال به عنوان پاداش پرداخت كنيم. ضمن اينكه اين مبلغ براي سرمربي تيم دوبرابر خواهد شد.

محمدرضا هدايتي از پيش بيني تيم پيروزاين ديدار حساس خودداري كرد و گفت: شرايط دو تيم به گونه ايست كه به هيچ وجه نمي توان ازقبل پيش بيني كرد كدام تيم پيروزميدان است. اما طبيعي است كه ما پرسپوليس را به عنوان تيم پيروز معرفي كنيم.

مشاور ارشد باشگاه پرسپوليس درپايان گفت : اميدوارم هر دو تيم استقلال و پرسپوليس در روز دوشنبه بازي خوب و قابل قبولي را به نمايش بگذارند و به دور از هر گونه مسائل حاشيه اي 90 دقيقه با يكديگر مبارزه جوانمردانه داشته باشند و هرتيمي كه شايسته تر بود ، به پيروزي برسد.