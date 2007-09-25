گیلان رتبه هفتم کنکور سراسری سال جاری را کسب کرد

مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: گیلان پس از 41 سال برگزاری کنکور سراسری، امسال حائز رتبه زیر 10 شده است.

وی خاطرنشان کرد: طی برگزاری 40 ساله کنکور سراسری در این استان، گیلان رتبه 14تا 24 کنکور سراسری را در سطح کشور داشته است.

حسینی یادآور شد: در سال 85 حائز رتبه یازدهم و امسال رتبه هفتم کنکور سراسری را از آن خود کرد.

این مسئول بیان داشت: امسال شش دانش آموزان گیلانی موفق به کسب رتبه زیر10 و 91 نفر رتبه زیر 500 شدند.

وی عنوان کرد: دانش آموزان گیلانی، رتبه دوم و سوم گروه های علوم تجربی و ریاضی فیزیک کنکور سراسری امسال را نیز در سطح کشور کسب کردند.

حسینی ادامه داد: مدال المپیاد نجوم، نائب قهرمانی مسابقات ربوکاپ قاره آسیا، کسب مدال طلا در مسابقات قرآن و اذان و کسب مقام های ورزشی از دیگر افتخارات دانش اموزان گیلانی در سال جاری است.