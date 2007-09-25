مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

سارکوزی اعلام کرد: توقف معاملات تجاری فرانسه با ایران

استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع شد

حداد عادل : ورود مدیران به مسائل جزئی آفت است



آرمان :

نماینده ویژه رئیس جمهوری: اختصاص 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح های تولیدی

هشدار جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری : اعتیاد دانش آموزان را جدی بگیریم

سید محمدخاتمی : دانشجویان سهم بزرگی درگفت و گوی تمدن ها دارند



اعتماد:

اصلاح طلبان وجود برنامه اقدام علیه دولت را رد کردند، تکذیب طرح بی کفایتی

اقدام دوباره پاریس علیه تهران

عملکرد دولت نهم از نگاه سخنگوی دولت خاتمی ، هر روز 17 وعده



اعتماد ملی :

از سوی محرابیان صورت گرفت، تغییرات گسترده در وزارت صنایع و معادن

وزیر مسکن: انتظار خانه دار شدن نداشته باشید

برای تجدید نظر در نامزدی علی آبادی ، اتحادیه فوتبال به احمدی نژاد نامه می نویسد



ایران :

لس آنجلس تایمز: احمدی نژاد قهرمان خاورمیانه است

احمدی نژاد: هیچ کشوری قادر به آسیب زدن به رابطه ایران و جهان نیست

مدیر عامل شرکت مترو در گفت و گو با " ایران " اعلام کرد: کمک 900 میلیارد ریالی دولت به مترو تا پایان سال



ابرار:

سخنگوی اصولگرایان مستقل: سخنان توکلی تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی محسوب می شود

عضوکمیسیون اقتصادی : حیف از استخوان های ملت که زیر بار گرانی فقر و بیکاری خرد شود

حداد عادل : پرسیدن قیمت اجناس از مدیران عالیرتبه به معنای نشناختن وظایف آنهاست



ابتکار:

اصلاحات بانکی به شیوه مظاهری در بوته نقد کارشناسان ، سود تورمی ، تورم زاست

یک سند محرمانه فرانسوی فاش کرد: تلاش جاسوسان موساد برای سفر تروریستی به ایران

استعفای استاندار 10 روز پس از انتصاب



اسرار:

مجلس تعیین کرد؛ آخرین مهلت واگذاری شرکت های دولتی

شاهرودی : استکبار جهانی بداند، توطئه ها مانع پیشرفت ملت ایران نیست

وزیر امور خارجه : تحکیم صلح در دستور کار دیپلماسی ایران است



پول:

فرهاد رهبر: طرح مظاهری با سیاست های دولت نمی خواند

احمدی نژاد در نیویورک: هیچ کشوری قادر نیست به رابطه ایران و دنیا آسیب برساند

وام 50 میلیونی مسکن بانک های خصوصی 7 میلیون تومان



توسعه:

وزیر مسکن: مردم از دولت انتظار صاحبخانه شدن نداشته باشند

پیشنهاد نامزدی در انتخابات مجلس به لاریجانی

معاون وزیر صنایع و معادن: 3 میلیون بیکار داریم



تهران امروز:

مجلس بر اساس لایحه اصل 44 ، دولت راموظف کرد، بیمه کارکنان شرکت های دولتی قبل از واگذاری

وزیر مسکن و شهرسازی خطاب به مردم: انتظار خانه دار شدن در کلانشهر را از دولت نداشته باشید

فرمانده کل سپاه پاسداران : توان پاسخ به دشمن را با سلاح های دور برد داریم



جام جم:

تلاش برای مهار اعتیاد در مدارس

تاثیر زمین های 99 ساله بر قیمت مسکن؛ شاید وقتی دیگر

سرلشکر جعفری تشریح کرد: قابلیت سپاه برای پاسخ سریع و قاطع به تهدیدات



جوان:

فرمانده کل سپاه: استراتژی سپاه متناسب با شرایط تغییر می کند

سعیدی کیا: مردم کلان شهرها برای صاحب خانه شدن روی دولت حساب نکنند

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا: آمریکا در صورت جنگ با ایران زمین گیر خواهد شد



جمهوری اسلامی:

برژینسکی: آمریکا در صورت جنگ با ایران زمین گیر خواهد شد

فرمانده کل سپاه پاسداران : دشمن را از هر گونه اقدام نظامی پشیمان می کنیم

احمدی نژاد: ایرانیان داغ ننگ بر پیشانی تضییع کنندگان حقوقشان چسبانده اند



خراسان:

تحلیل رسانه های جهانی از سفر احمدی نژاد به نیویورک

سازمان بازرسی : مخابرات باید ظرف 10 روز تعرفه پیامک را کاهش دهد

حداد عادل : پرسیدن قیمت اجناس از مدیران عالیرتبه به معنای نشناختن وظایف آنهاست



حمایت:

احمدی نژاد در جمع هموطنان ایرانی در نیویورک: ایرانیان داغ ننگ بر پیشانی تضییع کنندگان حقوقشان چسبانده اند

رئیس قوه قضائیه: هفته دفاع مقدس یاد آور دلاوری ها و فضایل اخلاقی است

مدیر عامل ستاد دیه کشور: تصویب استفاده از بیمه نامه اجباری از دستاوردهای ستاد دیه است



حیات نو:

احمدی نژاد: مخالفان ایران کم آوردند

وزیر مسکن: مردم انتظار صاحبخانه شدن نداشته باشند

فرهاد رهبر در خصوص طرح جدید بانک مرکزی عنوان کرد: تشدید تورم، تهدید اقتصاد و افزایش وابستگی



خبر:

ملکیان معاون وزیر ارشاد: فضای باز و آزادی بیان در بهترین شرایط برای مطبوعات فراهم است

بلژیکی ها یک میلیون مسکن با فناوری جدید در ایران می سازند

حجت الاسلام واحدی رئیس عقیدتی سیاسی نهاجا: اکنون مثل دوچرخه موشک شهاب 3 می سازیم



دنیای اقتصاد:

مخالفان و موافقان " طرح مظاهری برای بازار پول " به میدان آمدند، پس لرزه های طرح جدید بانکداری

موافقت مجلس با پیشنهاد توکلی ، تعدیل کارگران شرکت های واگذار شده ممنوع شد

به دنبال اظهارات رئیس مجلس صورت گرفت، واکنش دولت به مخالفت ها با ادغام شوراهای دولتی



سرمایه:

پس از 28 سال مذاکره اعلام شد، انصراف هند از خط لوله صلح

یک نماینده مجلس خبر داد: دو پیشنهاد رئیس جمهوری برای کاهش بار مالی لایحه خدمات کشوری

فرهاد رهبر: اجرای طرح مظاهری به نفع تولید کشور نخواهد بود



سیاست روز:

رئیس جمهوردر مراسم افطار ایرانیان مقیم آمریکا عنوان کرد: هراس غرب از الگو شدن ایران

روزنامه واشنگتن پست گزارش داد؛ افشای اقدامات خطرناک پنتاگون در عراق

احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون آمریکا: دولتمردان آمریکا ظرفیت شنیدن حرف های درست را ندارند



صدای عدالت:

وزیر مسکن: مردم از دولت انتظار صاحبخانه شدن نداشته باشند

فرهاد رهبر : تشدید تورم، تهدید اقتصاد افزایش وابستگی

احمدی نژاد: دنبال کنندگان بمب اتم عقب افتاده های دنیا هستند



عصر اقتصاد:

نظر کارشناسان در خصوص پیشنهاد مظاهری ؛ نرخ دستوری تسهیلات حذف می شود

معاون وزیر بازرگانی : واردات شکر بی رویه نیست

وزیر مسکن و شهرسازی: دیگر زمین نمی فروشیم ؛ اجاره می دهیم



قدس:

احمدی نژاد در جمع هموطنان ساکن ایالات متحده : ایرانیان مقیم خارج برای اصلاح ساختار ها ایده بدهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با قدس: رهبر معظم انقلاب از روند اجرای اصل 44 چندان راضی نیستند

لس آنجلس تایمز: احمدی نژاد، قهرمان محبوب مردم خاورمیانه است



قیام:

در جمع هموطنان نیویورکی، احمدی نژاد: بمب اتم نمی خواهیم

دولت برای واگذاری ها 7 سال مهلت دارد

نوری المالکی : ایرانی بازداشت شده به دعوت دولت عراق وارد سلیمانیه شده بود



کاروکارگر:

اشپیگل از توطئه آمریکا و فرانسه پرده برداشت ، می خواهند آلمان را از بازار ایران بیرون برانند

احمدی نژاد: ایرانیان خارج از کشور ارتباط شان را با فرهنگ ایرانی حفظ کنند

ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 در مجلس ، مدیران شرکت های واگذار شده تا 5 سال حق تعدیل کارکنان را ندارند



کیهان:

رئیس جمهور آمریکا 3 بار تقاضای ملاقات کرد، درخواست بوش ، مخالفت آیت الله سیستانی

به مدت 5 سال ، شرکت های واگذار شده حق اخراج کارگران را ندارند

محاسبه تورم در سود تسهیلات بانکی کارشناسان نظر می دهند



همبستگی:

همزمان با پایان دومین روز مهر اعلام شد: سایه هیولای ترافیک بر پایتخت

احمدی نژاد : دنبال کنندگان بمب اتم عقب افتاده های دنیا هستند

گزارش " همبستگی " از نقد کارشناسان پیرامون طرح های رئیس کل بانک مرکزی ، خواب های بدون تعبیر برای نظام بانکداری



همشهری:

در ادامه بررسی لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 تصویب شد، زمان آخرین مرحله واگذاری شرکت های دولتی

هر دو آرم ترافیک معتبرند! یک محدوده دو مجوز

آخرین مهلت دریافت کارت ملی پایان آذر اعلام شد



هدف واقتصاد:

مجلس تصویب کرد: مهلت 7 ساله دولت برای واگذاریها

وزیر مسکن: دولت دیگر زمین نمی فروشد اجاره می دهد

یک نماینده مجلس خبر داد: 2 پیشنهاد رئیس جمهور برای کاهش بار مالی لایحه خدمات کشوری