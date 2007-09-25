کسب سهمیه در منچستر سخت است / حریفان 20 سال از ما جلوتر هستند

مربی تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان قبل از ترک تهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهرگفت: اردوهای تیم ملی به طور منظم در دو بخش بدنسازی و فنی انجام شد و هر دو تکواندوکار ما هم با تمام توان دراین تمرینات شرکت کرده و به آمادگی بالا دست پیدا کرده اند ولی اگر بخواهیم توان فنی را با دیگر کشورها مقایسه کنیم من راضی نیستم چرا که حریفان حداقل 20 سال از ما جلوتر هستند.

وی در مورد اردوهای برون مرزی تیم بانوان گفت: سارا خوش جمال فکری و مهروز ساعی که قرار است در رقابتهای انتخابی به میدان بروند چندی قبل در رقابتهای دانشجوبان جهان که در بانکوک برگزار شد شرکت داشتند، بعد از آن نیز به چین اعزام شده که هم تورنمنت بود و هم اردو که در بالا رفتن آمادگی و روحیه تیم بسیار مفید بود.

مداح با اشاره به تورنمنت چین اظهارداشت: این اردو کمک بسیارخوبی بود تا هر دو تکواندوکارما به آمادگی لازم دست پیدا کنند چرا که درتورنمنتی که در چهار وزن المپیکی انجام شد نمایندگان چین هم شرکت داشتند که مبارزه با آنها تجربه بسیار خوبی برای نفرات تیم ما بود.

مربی تیم بانوان درپایان پیرامون شانس کسب سهمیه برای نمایندگان ایران گفت: این رقابتها قطعا بسیارسخت است و تمام حریفان با آمادگی کامل و تا دندان مسلح به میدان خواهند ما که بچه های ما کار دشواری پیش رو دارند به همین دلیل من بیشتر به رقابتهای قاره ای که در ویتنام انجام خواهد شد بیشتر امیدوارم. البته با دعای خیر مردم و بهره مندی از یک قرعه مناسب و از همه مهمتر تلاش مضاعف اعضای تیم در همین مرحله نیزچشم به کسب سهمیه داریم.