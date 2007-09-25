به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارشاد، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات را دارای ویژگی های خاصی چون بین المللی بودن، ثبت نام اینترنتی و در نظر گرفتن امکانات رفاهی بیشتری برای شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان دانست. وی همچنین اعلام کرد: مهلت ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه مطبوعات 15 مهرماه است.

علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی ارشاد نیز به برنامه های جنبی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر مباحث تخصصی در حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری، به دلیل نزدیکی زمان انتخابات، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها نیز نشست های سیاسی برگزار می کند.

وی با ابراز گلایه از روزنامه نگاران به خاطر پوشش ندادن لایحه دو فوریتی تسری قانون مطبوعات به سایت ها و خبرگزاری ها، آن را موجب ضابطه مندی پایگاه های اینترنتی دانست و از تصویب نشدن آن در مجلس ابراز تاسف کرد.

ملکیان با انتقاد از روزنامه ها به خاطر شکایت های فراوان از وضعیت امروز مطبوعات گفت: امروز مطبوعات نسبت به همه دوره های پس از انقلاب در وضعیت بهتری هستند. فضای باز و آزادی بیان در بهترین شرایط فراهم است و مطبوعات حتی در تخطئه دولت هم آزاد هستند که دولت هم کریمانه از آنها می گذرد.

وی میزان برخورد و تذکر به مطبوعات را در دولت نهم از همه دولت های گذشته کمتر اعلام کرد و گفت: قانون یعنی محدودیت. قانون را همه باید رعایت کنند. ما براساس قانون اساسی محدودیت هایی داریم که نمی شود از آنها عبور کرد. در خود اروپا هم هولوکاست یک خط قرمز است.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با تاکید بر ایجاد دبیرخانه دائمی برای جشنواره مطبوعات، نسبت به بی طرفی داوران و تخصص گرایی آنها در این دوره اطمینان داد.

وی خبر پلمپ سایت بازتاب به دلیل پیگیری کارگروه هیئت نظارت را تکذیب کرد و آن را مثل توقیف روزنامه هم میهن برعهده دادستانی گذاشت.

سپس قوچانی غروی دبیر چهاردهمین جشنواره مطبوعات از ارسال آثار ارسالی به کمیته های داوری میانی از هفته آینده خبر داد و گفت: با بیش از 100 نفر از اساتید ارتباطات، مدیران مسئول، نمایندگان مجلس، سردبیران و روزنامه نگاران با سابقه درباره جشنواره گفت و شنود داشته ایم که پس از استخراج محورهای اساسی آن در جشنواره های بعدی از آنها استفاده می کنیم.

وی درباره بخش بین الملل نیز خاطرنشان کرد: تنها نمایندگی های رسانه های خارجی مقیم ایران امکان شرکت در جشنواره را دارند که آثارشان نیز در کمیته ویژه ای متشکل از اساتید ارتباطات و مسلط به زبان های خارجه مورد داوری قرار می گیرند. آثار شرکت کننده در بخش بین الملل حتما باید درباره ایران باشند.

دبیر جشنواره چهاردهم همچنین از تخصیص پارکینگ طبقات در مجاورت نمایشگاه در خیابان حجاب و احتمالا پارکینگ سازمان آب برای سهولت تردد شرکت کنندگان و مراجعین نمایشگاه خبر داد.

چهاردهمین نمایشگاه و جشنواره مطبوعات 22 آبان ماه برگزار خواهد شد.