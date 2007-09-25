ترکیه به همکاری با ایران نیاز دارد / آنکارا با فشارهای واشنگتن علیه تهران همراه نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 28 شهریور در سفر به ترکیه از مقامهای این کشورخواست با فشارها و تحرکات خصمانه آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران با هدف منصرف کردن این کشور از حقوق مسلم هسته ای خود،همسو و همراه شوند.

برنز گفته بود: آمریکا از ترکیه انتظار دارد تا همکاری ملموس تری برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران در ارتباط با برنامه هسته ای این کشور داشته باشد.

" بارین کایاگ اوغلو" Barın Kayaoğlu تحلیلگر مسائل ترکیه و دانشجوی دوره دکترای تاریخ در دانشگاه ویرجینیای آمریکا درباره درخواست آمریکا از ترکیه برای قطع همکاری با ایران گفت : من فکر نمی کنم که دولت ترکیه، درخواست آمریکا برای توقف همکاری های نفتی و گازی با ایران را بپذیرد.همانطور که می دانید پس از توافق گازی دو کشور، وزارت امور خارجه آمریکا نارضایتی خود را اعلام کرد؛ با این حال، دو طرف درباره جزئیات همکاری در ماه آگوست به توافق رسیدند.

وی افزود: همچنین با وجود اینکه اتحادیه اروپا درصدد یافتن جایگزینی برای گاز روسیه است؛ تصور نمی کنم توافق گازی ترکیه- ایران لغو شود.

این کارشناس ترک درباره درخواست آمریکا از ترکیه برای همسو شدن با فشارها و اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران با هدف منصرف کردن آن از برنامه هسته ای صلح آمیز گفت : گمان نمی کنم که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با این خواسته ها موافقت کند، زیرا در این صورت، همکاری های تهران - آنکارا در زمینه انرژی به خطر می افتد و از سوی دیگر بعید می دانم که ترکیه پیش از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گامهای ملموسی را علیه ایران اتخاذ کند؛ موافقت خود را با افزایش فشار بر ایران اعلام نماید. تا آنجایی که من به یاد دارم هنوزشورای امنیت، قطعنامه ای درباره ممنوعیت همکاری با ایران در زمینه انرژی را صادر نکرده است.

کایاگ اوغلو درباره خبرهای مربوط به حمایت تسلیحاتی آمریکا از جدایی طلبان کرد ترکیه( پ.ک .ک) به مهر گفت : بر اساس گزارشهای مطبوعات ترکیه، پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) اخیرا تایید کرده است که بخشی از تسلیحاتی که برای دولت عراق ارسال کرد، در اختیار پ.ک.ک قرار گرفته است و این مسئله مردم زیادی را در ترکیه خشمگین کرده است که انتظار آن هم می رفت.

وی افزود: در زمانی که سربازان ترکیه در جنگی خونین با تروریستهای پ.ک.ک هستند؛ واشنگتن باید از رسیدن تسلیحات خود به دست گروه های تروریستی که به یکی از متحدانش حمله می کنند، جلوگیری کند.

این کارشناس درباره انتشار گزارشهایی در رسانه های ترکیه مبنی بر همکاری ارتش این کشور با ارتش رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران، این مسئله را بعید دانست و گفت : برای ترکیه عاقلانه نیست که به یک جنگ علیه همسایه خود پاسخ مثبت دهد، لذا با توجه به عوامل مختلفی از جمله اینکه دسترسی به اهداف ایرانی از طریق کریدور اردن- عراق آسان تر است؛ این ادعا را که ارتش ترکیه به ارتش اسرائیل برای انجام چنین عملیاتی چراغ سبز نشان داده باشد،مضحک می دانم.