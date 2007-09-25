حمایت از حقوق هسته ای ایران / هولوکاست بهانه نقض حقوق ملت فلسطین

شببه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "محمود احمدی نژاد" دیشب به دعوت مسئولان دانشگاه کلمبیای آمریکا دراین دانشگاه حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا خود را فردی خردگرا معرفی کرد و گفت دولت وی به عقل و منطق و دانش احترام می گذارد.

رئیس جمهوری کشورمان بارها دربین سخنانش مورد تشویق حضار قرار گرفت از جمله زمانی که درباره مصیبت های ملت فلسطین صحبت می کرد.

وی سپس برای پاسخگویی به پرسشهای حضار اعلام آمادگی کرد و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا وی به دنبال نابودی اسرائیل است، گفت: ما با همه ملتها دوست هستیم ما با یهودیان دوست هستیم. تعدادی زیادی یهودی در ایران در صلح و امنیت زندگی می کنند.

"لی بولینگر" رئیس دانشگاه کلمبیا سپس با اشاره به اظهارات احمدی نژاد در دسامبر 2005 مدعی شد شد هولوکاست "مستندترین واقعه در تاریخ بشر" است. احمدی نژاد در پاسخ توضیح داد وی درباره وقوع یا عدم وقوع هولوکاست قضاوت نکرده، بلکه تنها گفته با فرض وقوع آن، چرا ملت فلسطین باید تاوان آن را بپردازند؟

وی در ادامه گفت از حقوق اندیشمندان اروپایی که به دلیل سئوال کردن درباره هولوکاست زندانی شده اند، دفاع می کند. وی هولوکاست را بهانه ای در دست اسرائیلی ها برای رفتارهای غیرانسانی با ملت فلسطین خواند و گفت: چرا فلسطینی ها باید تاوان واقعه ای را بپردازند که هیچ ارتباطی با آنها ندارد؟

احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی درباره انگیزه اش از درخواست برای بازدید از محل برج های دوقلو گفت می خواست همدردی خود را به قربانیان حملات 11 سپتامبر نشان دهد. وی سپس با ابراز تردید درباره اینکه القاعده مسئول این حملات بوده، گفت: اگر ریشه های 11 سپتامبر به درستی بررسی شود، اینکه چرا اتفاق افتاد، علت آن چه بود و چه شرایطی منجر به آن شد، چه کسی واقعاً در آن دخالت داشت، و همه اینها را درکنار هم قرار دهیم، می فهمیم که چگونه از بحران عراق باید پیشگیری می شد و مشکلات افغانستان و عراق که مرتبط با هم هستند را چگونه باید حل کرد.

رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اهداف ایران از برنامه هسته ای، تاکید کرد: برنامه هسته ای ایران با وجود تلاشهای قدرتهای انحصارطلب و خودخواه برای متوقف کردن آن، صلح آمیز، قانونی و کاملاً در چارچوب حقوق ایران است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعدام افراد همجنس باز در ایران گفت: ما در ایران همجنس باز مثل کشور شما نداریم و نمی دانم چه کسی این سخنان را به شما گفته است.

بولینگر درابتدای مراسم هنگام معرفی احمدی نژاد در اظهارات خصمانه ای گفت: آقای رئیس جمهور شما تمام نشانه های یک دیکتاتور کوچک و بیرحم را به نمایش گذاشته اید.

احمدی نژاد در پاسخ این اظهارات را "توهینی به اطلاعات و دانش حضار" توصیف و وی را به تاثیرپذیری از مواضع خصمانه رسانه ها و سیاستمداران متهم کرد.

بولینگر که طی چند روز اخیر به دلیل دعوت از رئیس جمهور ایران به این دانشگاه مورد هجمه و فشار شدید رسانه های آمریکا قرار گرفته بود، با انتقادهای بی پرده و توهین آمیزش، تعجب بسیاری را در آمریکا برانگیخت. "حمید داباشی" استاد رشته مطالعات ایران در دانشگاه کلمبیا، سخنان بولینگر را در معرفی احمدی نژاد بسیار تند توصیف کرد و با تقبیح این اقدام گفت: دعوت از وی(احمدی نژاد) و بعد تغییر موضع دادن و توهین به تمام ملتی که وی نماینده آنهاست، کاری نابجاست.