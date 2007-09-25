آمریکا در صورت جنگ با ایران زمینگیر خواهد شد / از اظهارات جنگ طلبانه بر ضد ایران بپرهیزید

به گزارش خبرگزاری مهر، برژینسکی یکشنبه شب به همراه "هنری کیسینجر" در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی ان ان شرکت کرد. وی درباره اظهارات جنگ طلبانه اخیر مقامهای آمریکایی علیه ایران هشدار داد: من فکر می کنم دولت(آمریکا)، رئیس جمهور و به خصوص معاون وی(چنی) سعی دارند جوّ را متشنج کنند و این مشابه آن چیزی است که پیش از جنگ عراق به وقوع پیوست.

وی افزود: وقتی رئیس جمهور صراحتاً تایید می کند که آنها(ایرانی ها) به دنبال سلاح اتمی هستند، او این مسئله را بزرگنمایی می کند. ما مشکوک هستیم و شک قوی داریم، اما مدرکی در دست نداریم که آنها به دنبال سلاح اتمی هستند.

برژینسکی که در زمان ریاست جمهوری "جیمی کارتر"، مشاور امنیت ملی وی بود، در عین حال جمهوری اسلامی ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای متهم کرد و گفت : نمی دانم چگونه نیات ایران را باید تفسیر کرد. فکر می کنم کاملاً محتمل است که آنها به دنبال سلاح یا حرکت به سمت آن هستند، اما ما مدارکی بسیار اندک در تایید این ادعا داریم.

وی به "جرج بوش" هشدار داد: رئیس جمهور آمریکا به ویژه پس از عراق باید درباره صحت اظهارات علنی اش بسیار محتاط باشد.

برژینسکی از مقامهای آمریکایی نیز خواست درباره نیات تهران هرچه باشد، خویشتنداری به خرج دهند؛ وی گفت : اگر ما تنشها را تشدید کنیم، اگر احساساتی شویم، اگر شروع به تهدید کردن کنیم، در آن صورت خود را به سوی یک جنگ هدایت می کنیم که به اتفاق نظر اکثر مردم، یک فاجعه برای ما خواهد بود.

وی هشدار داد : اگر آمریکا وارد جنگ با ایران شود، همزمان در چهار جبهه ایران، عراق، افغانستان و پاکستان درگیر خواهد شد و برای 20 سال آینده زمینگیر خواهد شد.

از سوی دیگر "هنری کیسینجر"، مشاور امنیت ملی "ریچادر نیکسون"، رئیس جمهور اسبق دیگر آمریکا دراین باره مدعی شد: من معتقدم آنها(ایرانی ها) در حال ایجاد توانمندی ساخت بمب اتمی هستند و فکر نمی کنم آنها هنوز به موقعیت ساخت بمب رسیده باشند، اما ممکن است دو یا سه سال دیگر برسند.

وی با توصیه به جامعه بین المللی برای حمایت از کشورهایی که مخالف تبدیل شدن ایران به قدرت هسته ای هستند، خواستار اتحاد کشورهای عضو شورای امنیت و دیگر کشورها در اتخاذ دیپلماسی واحد شد.

به گزارش مهر، کیسینجر و برژینسکی درباره حضور و سخنرانی "محمود احمدی نژاد"، رئیس جمهور ایران در دانشگاه کلمبیای آمریکا نیز اختلاف نظر داشتند. کیسینجر سخنرانی احمدی نژاد را در این دانشگاه "نابجا" توصیف کرد، اما برژینسکی با این اقدام موافق بود و تصریح کرد: دانشگاه اساساً مکانی است که عقاید و مسائل باید مورد بحث قرار گیرد.

برخلاف ادعاهای واهی مقامهای غربی، جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که برنامه هسته ای صلح آمیز خود را تنها با هدف دستیابی به انرژی هسته ای دنبال می کند و هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست، زیرا این امر برخلاف اصول سیاسی و دینی آن است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرده است، هیچ مدرکی دال بر انحراف این برنامه از مسیر صلح آمیز وجود ندارد.

محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات جنگ طلبانه مقامهای غربی گفته بود: از اظهارات جنگ طلبانه علیه ایران بپرهیزید و از جنگ عراق عبرت بگیرید .