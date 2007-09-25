رهبری ایران با ذکاوت خود آمریکا را خلع سلاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در شماره امروز خود به تحلیل رویارویی ایران و آمریکا و سفر رئیس جمهوری کشورمان به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداخت و نوشت : آمریکا باید تلاش کند تا از آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه که احتمالا حضور روسیه را نیز در بر خواهد داشت، پرهیز کند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه به سفر دکتر "محمود احمدی نژاد" به نیویورک و سخنان وی در آمریکا پرداخت و نوشت : نکته ای که درباره شخصیت احمدی نژاد حائز اهمیت است، این مطلب است که وی در پاسخ به هر پرسشی، یک پرسش دیگر مطرح می کند؛ برای مثال وقتی که گزارشگر آمریکایی از رئیس جمهور ایران درباره سلاح هسته ای سئوال کرد احمدی نژاد در پاسخ گفت : ما چه نیازی به بمب داریم؟

این تحلیل که به قلم "مارتین ولاکات" از تحلیلگران روزنامه گاردین نوشته شده در ادامه منظور احمدی نژاد از این سخن را این طور بیان می کند که : شاید بتوان گفت منظور رئیس جمهور ایران از طرح این پرسش، القای این مطلب بود که تا زمانی که ایران از سوی کشور دیگری مورد حمله قرار نگیرد؛ نیازی به بمب و یا سلاح هسته ای ندارد.

ولاکات در ادامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و این مطلب که قرار است امروز ( سه شنبه ) احمدی نژاد و بوش در برابر رهبران تمام کشورهای جهان سخنرانی کنند، پرداخت و نوشت : ایران در این مجمع به عنوان یک میهمان شرکت کرده، اما آمریکا هم حکم میهمان و حکم میزبان را در آن دارد از همین رو بوش به مراتب کار مشکل تری را نسبت به احمدی نژاد پیش رو خواهد داشت.

این کارشناس انگلیسی ابرازعقیده کرد: احمدی نژاد در سخنرانی امروز خود نیز همانند روزهای اخیر بر این نکته تاکید خواهد کرد که ایران تصمیمی برای حمله به سایر کشورها ندارد یعنی درست برخلاف سخنانی که در روزهای گذشته در آمریکا و برخی کشورهای غربی ایراد شده، بنابراین بوش علاوه بر آنکه در سخنرانی امروز خود با چالشی به نام عراق و بحران موجود در این کشور روبرواست باید به نوعی مسئله ایران را نیز به گونه ای که حساسیت برانگیز نباشد، مورد تحلیل قرار دهد.

گاردین در ادامه به نقش حضرت "آیت الله خامنه ای" رهبر معظم انقلاب، در تصمیم گیری های ایران اشاره کرد و نوشت : هر چند که سخنان احمدی نژاد و بوش در روزهای گذشته سبب افزایش تنشها میان تهران و واشنگتن شده، اما رهبری ایران با توجه به اقدامات گذشته خود و تصمیم گیری هایی که همواره از روی هوش و ذکاوت بوده این بار نیز می تواند آمریکا را خلع سلاح کند.

گاردین در پایان تحلیل خود می نویسد : آمریکا از این می ترسید که روزی در خاورمیانه یک نیروگاه هسته ای احداث شود،اما هم اکنون احتمال ساخت چندین نیروگاه هسته ای در خاورمیانه وجود دارد و ایران نیز اعلام کرده که حاضر است توانایی و دانش خود در این زمینه را در اختیار سایر کشورها قرار دهد، بنابراین آمریکا به جای مقابله با این وضعیت بهتر است در کنترل آن گام بردارد و به نظر می رسد اقدام آمریکا درمذاکره مستقیم با ایران درباره مسائل عراق با همین هدف صورت گرفته است.