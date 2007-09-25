استکبار تنها گوشه ای از توانمندی های ایران را لمس کرده است

کیقباد علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف، تحقق این دستاوردها را در راستای پیروزی های غرورآفرین ملت ایران در طی هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: روحیه و ایثار شهادت طلبی، استقامت در برابر متجاوز،صلح طلبی وتکیه برداشته های داخلی موجب شده ملت ایران امروز به الگوی مهم در دنیا تبدیل شود .

وی دوران دفاع مقدس را دوران ارزشمند تاریخی برای ملت ایران عنوان و تاکید کرد: ملت ایران درطی هشت سال دفاع مقدس با استقامت در برابر دنیای غرب همه معادلات دنیای استکبار در خصوص تضعیف انقلاب اسلامی ایران را با شکست مواجه کرد .

علی بابایی پیروی از اسلام، رهبری قاطعانه امام(ره) را از مهمترین عوامل در پیروزی ملت ایران در جنگ نابرابر هشت سال با دولت بعثی عراق عنوان کرد و افزود: در دوران دفاع مقدس ملت ایران تنها با دولت بعث صدام در جنگ نبودند بلکه حمایت قاطعانه بیش از 38 کشور از این دولت موجب توانمندی بالای رژیم صدام شده بود و رزمندگان ایرانی با سلاح ایمان به خدا و پیروی از فرامین امام امت توانستند رژیم صدام را با همه داشته های خود با شکست مواجه نمایند .

وی همچنین مردمی بودن دفاع مقدس را دیگر عامل مهم در پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس دانست و یادآورشد: در دوران دفاع مقدس آحاد ملت ایران در جبهه های جنگ حضور داشتند و دفاع از کیان وارزش های ملی و دینی را به عنوان یک وظیفه قبول داشته و با روحیه شهادت طلبی و ایثار خود دشمن را وادار به تسلیم کردند .

معاون سیاسی وامنیتی استانداری زنجان گفت: ایران اسلامی هیچ گاه چشم طمع به خاک کشوری را نداشته و همواره منادی صلح و آرامش در جهان بوده است .

علی بابایی با یادآوری دستاوردهای بزرگ ملت ایران در طی سالهای اخیر درعرصه های مختلف افزود: ایستادن برقله های رفیع اقتدار و توانمندی هزینه می خواهد و نیاز به دفاع و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های دولتهای سلطه جو دارد .

به گفته علی بابایی ملت ایران مجهز به سلاح ایمان هستند و به وسیله این سلاح در مقابل هر قدرتی پیروز هستند .

وی موقعیت کنونی کشور در ابعاد مختلف را ممتاز و بزرگ عنوان کرد و با تاکید بر توسعه وضعیت کنونی کشور،افزود: موقعیت کنونی کشور نشان از بالندگی وپویایی کشور در عرصه های مختلف رادارد واین امر هیچ گاه در نگرش سیاسی غرب برعلیه ایران قابل قبول نبوده وهمواره در این راستا مانع ایجاد کرده است .