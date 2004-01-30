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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۳۴

در ديدار بشار اسد با هياتي از شوراي حكومت انتقالي عراق

فدراليسم ، امنيت مرزها و دارايي هاي رژيم سابق عراق در بانك هاي سوريه بررسي شد

بشار اسد در ديدار با هياتي از شوراي حكومت انتقالي عراق در دمشق ضمن بررسي موضوع فدراليسم ، امنيت مرزها و دارايي هاي رژيم سابق عراق در بانك هاي سوريه ، بر حمايت دمشق از بازگشت حاكميت به ملت عراق و واگذاري دارايي هاي عراق به حكومت آينده اين كشور تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدار، بشار اسد حمايت كشورش را از هرگونه تلاش در راستاي منافع ملت عراق براي بازپس گيري حاكميت و استقلال و حفظ وحدت ملي اين كشوراعلام كرد.
به نوشته روزنامه فرامنطقه اي الشرق الاوسط، دربيانيه دولت سوريه آمده است: درديدار موفق الربيعي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق و رئيس هيات عراقي با بشاراسد رئيس جمهور وعبدالحليم خدام معاون وي، اوضاع عراق  و مشكلات و رنج ملت آن  و تلاش هاي كنوني براي بازپس گيري حاكميت و پايان اشغال عراق و برخوردار شدن ملت اين كشور از داشتن حق تعيين سرنوشت براي ساخت آينده خود بررسي شد.
الربيعي پس از ديدار با بشار اسد و معاون وي به خبرنگاران گفت: در ديدار دوساعته با مقامات سوري، مساله فدراليسم و انتقال قدرت و اوضاع امنيتي در مرزهاي سوريه و عراق و نيز دارايي هاي عراق كه توسط رژيم سابق دربانك هاي سوريه ذخيره شده است، بحث و بررسي شد.
الربيعي اعلام كرد هيات اعزامي شوراي حكومت انتقالي درديداربا بشاراسد برعزم عراقي ها براي ساخت جمهوري عراق دمكراتيك و فدراتيو يكپارچه تاكيد كرد.
الربيعي گفت: ملت عراق براي تعيين شيوه حكومت خود صلاحيت دارد و فدراليسم تنها عاملي است كه وحدت عراق را حفظ مي كند و اين فدراليسم براساس اصول حقوق انساني و وحدت عراق و حفظ تكثر ديني و ملي ملت عراق خواهد بود .
وي تاكيد كرد :هرگز و تحت هيچ شرايطي نمي توان عراق را از وابستگي به امت اسلام جدا كرد.
وي درمورد بازگرداندن اموال عراقي در بانك هاي سوري اعلام كرد: بشاراسد اطمينان داده است كه هيچ اختلافي بر سرميزان دارايي هاي عراق در بانك هاي سوري وجود ندارد و سوريه آماده واگذاري دارايي هاي عراق به حكومت آينده اين كشوراست.

 

کد مطلب 55819

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