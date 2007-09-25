به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار جعفری با بیان اینکه سپاه پاسداران با اتخاذ شیوه های جنگ نا متقارن سرفصل جدیدی از راهبردهای نظامی در جهان را به وجود آورده، این روش برتری ابزارهای جنگی دشمن را خنثی کرده و امکان پاسخگویی سریع به اقدامات نظامی را در سطح گسترده ایی مهیا می کند

وی با اشاره به اینکه هم اکنون جمهوری اسلامی ایران در زمینه تهیه و تجهیز تسلیهات نظامی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته، تصریح کرد: همه سلاحهای به نمایش گذاشته شده در روز رژه نیروهای مسلح ساخت جوانان و متخصصان این مرز و بوم است و نیروی رزمی کشور در زمینه ساخت موشکهای دوربرد به موفقیتهای تحسین برانگیزی نائل شده است.

جعفری با تاکید بر اینکه تهدیدات نظامی دشمن تنها اهرم فشار باقیمانده برای اوست، ادامه داد: دشمن در طول عمر پربرکت انقلاب اسلامی به استفاده از همه عوامل فشار سیاسی اقتصادی و تبلیغاتی بر ضد ایران دست زده اما با مقاومت جانانه همه توطئه های استکبار جهانی با شکست مواجه شده و تنها اهرم باقیمانده برای افزایش فشارهای سیاسی تهدیدهای نظامی غیر عقلانی است که دشمن ان را دنبال می کند.

وی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما سخن می گفت، با بیان اینکه دشمن در شرایط منطقی و عاقلانه هرگز دست به اقدام نظامی بر ضد ما نخواهد زد، خاطرنشان کرد: با تجربیات به دست آمده در طول هشت سال دفاع مقدس و همچنین آشکار شدن ضعفهای دشمن در عراق و افغانستان و همچنین مجهز شدن نیروی دفاعی و رزمی کشور به کار امدترین سلاحها این توان را در قوای مسلح ایران بوجود اورده است که مهلکترین ضربات را بر دشمن وارد کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه راهبرد سپاه در بازدارندگی دشمن و حفظ امادگی در حد اعلای آن است، افزود: سپاه پاسداران قابلیت پاسخ سریع و قاطع به تهدیدات دشمن را دارد که نمونه هایی از ان را در هشت سال دفاع مقدس نشان داده است.

وی با بیان اینکه جنگ 33 روزه لبنان تجربیات گرانبهایی هم برای ما و هم دشمنان ما برجای گذاشته، تصریح کرد: دشمن شاید اغاز کننده جنگ باشد اما به طور یقین پایان جنگ با ما خواهد بود.

جعفری مهمترین پیام هفته دفاع مقدس را در هشت سال دفاع امید خود باوری و استقلال دانست

سرلشکر پاسدار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نیروی عظیم مردمی و اتکا ایشان به قدرت الهی عامل اصلی شکست دشمن در دوران دفاع مقدس محسوب می شود.

وی با بیان اینکه دشمن هنگام تجاوز به مرزهای کشورمان در زمان هشت سال دفاع مقدس در محاسبات راهبردی خود دچار اشتباه بزرگی شد، افزود: رژیم بعثی و حامیانش همه عوامل برتری نظامی را به دقت محاسبه و بر همین اساس خود را با پیشرفته ترین سلاحها تجهیز کرده بودند تا در فرصت پیش آمده مبنی بر ضعف موجود در ساختار نیروی دفاعی کشور در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ، بخشی از سرزمینهای کشورمان را اشغال کنند.

جعفری با اشاره به اینکه دشمنان با محاسبه نکردن نیروی عظیم مقاومت مردمی در تجاوز به ایران، بزرگترین اشتباه تاریخی خود را که منجر به شکستشان نیز شد، مرتکب شدند، تصریح کرد: مردم پس از گذشت شش ماه از جنگ تحمیلی توانستند به آمادگی رزمی و سازماندهی لازم دستیابند و تا پایان جنگ در حالت آفندی قرار گیرند و دشمن را مجبور به قبول شرایط پدافندی کنند.

وی با تاکید بر اینکه ارتش ایران در آغاز جنگ نیازمند ساماندهی مدیریتی و جایگزینی افراد انقلابی به جای فرماندهان فراری بود، خاطرنشان کرد: افزون بر این نکته محاصره اقتصادی و نظامی کشورمان سبب شد که بیشتر اتکای کشور در بیرون راندن متجاوزان بر مقاومت نیروی مردمی باشد.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه رژیم بعثی در برخورداری از تجهیزات مدرن نظامی به نوعی برتری ظاهری در مقابل نیروهای ایرانی دست یافته بود، افزود: این برتری با حضور گسترده مردم همراه با اعتقادی قلبی و معنوی ایشان در جبهه های جنگ سبب پیروزی های پی در پی ایران در طول یکسال و هشت ماه با انجام بزرگترین عملیات جنگی شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی نیروهای جوان، زبده و متبحری همچون شهید باقری، شهید باکری، شهید خرازی، شهید همت، شهید کاظمی و دهها فرمانده دیگر چنان پرورش یافتند و رشادتها کردند که بزرگترین کارشناسان جنگی را به تعجب و شگفتی واداشتند.

جعفری مهمترین عامل ایستادگی مردم کشورمان تا دستیابی به شکست رژیم بعثی با وجود حمایت هر دو ابر قدرت بزرگ شرق و غرب از این رژیم را اعتقاد قلبی و ایمان به خدای متعال دانست و اظهار داشت: طبق فرموده امام خمینی (ره) آنچه که مهم بود انجام وظیفه و ادای دین در امر الهی به شمار می رفت که سبب موفقیت مردم کشورمان در طول هشت سال دفاع مقدس شد.