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۳ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۷

متکی:

تغییر آب و هوا محصول فعالیت‌های آلوده کننده کشورهای صنعتی است

منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در مجمع عمومی پیرامون تغییر آب و هوا گفت: بر این باوریم که تغییر آب و هوا نمی تواند و نباید جدای از سایر چالش‌های زیست محیطی یا بدون توجه به ابعاد توسعه‌ای پایدار مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بسر می برد ، افزود: رابطه بین تغییر آب و هوا، رشد اقتصادی و از بین بردن فقر و تاثیرات متقابل آن امری شناخته شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در برهه فعلی ما شاهد افزایش انتشار گازهای گلخانه ای توسط غالب کشورهای توسعه یافته هستیم که در سطحی هشدار دهنده ادامه دارد و این در حالی است که هیچ امیدی برای کاهش قابل توجه انتشار آنها در آینده نزدیک توسط این کشورها وجود ندارد.

وی افزود: کشورهای صنعتی باید ازهر گونه اقدامی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دریغ نورزیده و پیشتاز باشند.

متکی تغییر آب و هوا را یک پدیده جهانی و محصول فعالیت های توسعه ای و آلوده کننده شمال (کشورهای صنعتی) خواند و گفت: انطباق شرایط فعلی با اثرات ناگوار آن نیز بایستی با تامین مالی همین کشورها صورت گیرد.

کد مطلب 558193

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