به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان که به منظور شرکت در شصت و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بسر می برد ، افزود: رابطه بین تغییر آب و هوا، رشد اقتصادی و از بین بردن فقر و تاثیرات متقابل آن امری شناخته شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در برهه فعلی ما شاهد افزایش انتشار گازهای گلخانه ای توسط غالب کشورهای توسعه یافته هستیم که در سطحی هشدار دهنده ادامه دارد و این در حالی است که هیچ امیدی برای کاهش قابل توجه انتشار آنها در آینده نزدیک توسط این کشورها وجود ندارد.

وی افزود: کشورهای صنعتی باید ازهر گونه اقدامی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دریغ نورزیده و پیشتاز باشند.

متکی تغییر آب و هوا را یک پدیده جهانی و محصول فعالیت های توسعه ای و آلوده کننده شمال (کشورهای صنعتی) خواند و گفت: انطباق شرایط فعلی با اثرات ناگوار آن نیز بایستی با تامین مالی همین کشورها صورت گیرد.