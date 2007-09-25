"خشم اژدها" دوباره دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "خشم اژدها" با کمک گویندگانی چون ناصر نظامی، شروین قطعه‌ای، امیر عطرچی، رامین کاملی، مریم رادپور و ... دوبله شده است. این فیلم سومین فیلم مطرح رزمی بروس لی بود که خودش نقش اصلی را در آن بازی کرد و ضمناً فیلمنامه‌نویس، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم بود.

نورا میائو، چاک نوریس، رابرت وال و اینگ سیک وانگ دیگر بازیگران این فیلم محصول سال 1972 هستند. داستان "خشم اژدها" درباره تانگ لو است که برای کمک به یکی از دوستان خانوادگی رستوران‌دار خود از هنگ‌کنگ به رم می‌رود. گانگسترها می‌خواهند رستوران را بخرند و به تهدید رو می‌آورند. تانگ از پس گانگسترها برمی‌آید، اما رئیس مافیا دست‌بردار نیست و چند رزمی‌کار را برای مقابله با تانگ استخدام می‌کند.

"خشم اژدها" همچنان پرفروشترین فیلم بروس لی در خارج از هنگ کنگ است. چاک نوریس بازیگر نقش کلت در این فیلم آن زمان قهرمان کاراته دنیا بود. او بعدها یکی از ستاره‌های رزمی فیلم‌های آمریکایی شد. زمان این فیلم 100 دقیقه است. بروس لی سال 1940 در یک خانواده چینی در سانفرانسسیکو به دنیا آمد است. از فیلم‌های او می‌توان به "رئیس بزرگ" 1971، "مشت خشم" 1972 و "بازی" 1978 اشاره کرد.