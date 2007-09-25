اگر جهان عادل بود ایران نباید عضو سازمان ملل می شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زیپی لیونی در اظهاراتی فریبکارانه مدعی شد:" اگر جهان عادل بود، هرگز اجازه نمی داد که کشوری مثل ایران عضو سازمان ملل متحد باشد."



وی به این حقیقت اشاره ای نکرد که اگر جهان واقعا عادل بود و عدالت برقرار بود؛ هرگز جایی برای رژیم اشغالگر و نامشروعی مانند اسرائیل وجود نداشت که مانند غده سرطانی در سرزمین یک ملت مظلوم سرباز کرد و آنها را از سرزمین خود آواره کرد و همچنان سیاست قتل و تخریب و آواره کردن را ادامه می دهد.

لیونی با بیان اینکه ایران در سایه ریاست جمهوری چون احمدی نژاد باید از سازمان ملل طرد شود، ادعا کرد: واقعا خجالت آور است که سازمان ملل متحد این مسئله را درک نمی کند که ایران از ارزشهای بین المللی برای توهین به اسرائیل استفاده می کند!

لازم به ذکر است احمدی نژاد امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی خواهد پرداخت و در این سخنرانی به ارائه راه حلهای ایران برای از بین بردن مشکلات جهان اشاره خواهد کرد.



جوسازی مقامهای رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای مشروع نشان دادن رژیم اشغالگر قدس با ایراد سخنان بی پایه واساس علیه ایران و زیرسئوال بردن نهادی چون سازمان ملل متحد در حالی ادامه دارد که این رژیم با نقض آشکار قوانین بین المللی، علاوه بر اشغال سرزمین اصلی مردم فلسطین، آنها را از از خانه وکاشانه خود آواره کرده و همچنان به نقض حقوق آنها در سایه سکوت مدعیان دفاع ازحقوق بشر ادامه می دهد و در این میان سازمان ملل متحد وشورای امنیت به سبب سلطه قدرتهای سلطه گر و حامی این رژیم بر آن، هیچ اقدامی برای اعاده حقوق ملت فلسطین و مجازات اشغالگران قدس انجام نمی دهد.

این رژیم علاوه براین با در اختیار داشتن دست کم 200 کلاهک اتمی تنها دارنده سلاح اتمی در خاورمیانه به شمار می رود و به گواه کارشناسان و تحلیلگران، بزرگترین خطر برای امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی به شمار می رود.

حمایت جمهوری اسلامی ایران از حقوق مشروع ملت فلسطین که به سبب این موضع اصولی در معرض شدیدترین فشارها و جنگ روانی و تبلیغاتی غرب قرار گرفته است و حتی برنامه هسته ای صلح آمیز آن نیز به سبب این موضع اصولی با مانع تراشی های مدعیان حقوق بشر روبرو شده است که اظهارات لیونی بر ضد کشورمان را می توان در این چارچوب قرار داد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در جلسه پرسش وپاسخ با دانشجویان دانشگاه کلمبیای آمریکا،هولوکاست را بهانه ای برای نقض و پایمال کردن حقوق مشروع ملت فلسطین دانست .

تحرکات ضد ایرانی صهیونیستها همزمان با ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک تشدید شده است؛ پیش از لیونی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که این رژیم تلاش خواهد کرد برنامه هسته ای ایران را خطرناک جلوه دهد و در این زمینه بزرگنمایی کند.

از سوی دیگر،شبکه الجزیره اخیرا دریک نظرسنجی از مردم منطقه خاورمیانه اعلام کرد که بر خلاف ادعاهای آمریکا و همپیمانانش، جمهوری اسلامی ایران، خطری برای منطقه به شمار نمی رود.