  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۲۲

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

زنجانی ها هوای خنکی را تجربه خواهند کرد/نفوذ توده گردو خاک

زنجانی ها هوای خنکی را تجربه خواهند کرد/نفوذ توده گردو خاک

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای استان زنجان کاهش یافته و هوا خنک می شود.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و ابراز داشت: سرعت وزش باد روز سه شنبه بیشتر خواهد شد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از نفوذ توده گرد و خاک به استان خبر داد و گفت: این توده باعث کیفیت هوا در روزهای آینده خواهد شد.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به کاهش کیفیت هوا بیماران خاص و زنان باردار در حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا خنک می‌شود.

کد مطلب 5582015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام بارش هاازچندم پاییز شروع میشود ی توصیه هم براکشاورزابفرمایید برای کاش برداشت محصولشون تشکر؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها