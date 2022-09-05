زنجانی ها هوای خنکی را تجربه خواهند کرد/نفوذ توده گردو خاک

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و ابراز داشت: سرعت وزش باد روز سه شنبه بیشتر خواهد شد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از نفوذ توده گرد و خاک به استان خبر داد و گفت: این توده باعث کیفیت هوا در روزهای آینده خواهد شد.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به کاهش کیفیت هوا بیماران خاص و زنان باردار در حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا خنک می‌شود.