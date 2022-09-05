خسارت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سرمازدگی به مزارع شمال فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام مدیریت بحران جهاد کشاورزی فارس، بر اساس بررسی‌ها میزان خسارت سرمازدگی در ۲۷ هزار هکتار از مزارع شهرستان‌های آباده، اقلید، بوانات و خرم بید یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

بیشترین خسارت سرمازدگی به مزارع شهرستان اقلید وارد شده به طوری که از میزان خسارات اعلام شده، یک هزار میلیارد تومان آن مربوط به شهرستان اقلید بوده است.

در این سرمازدگی، دمای هوا در دشت نمدان و آسپاس شهرستان اقلید به منفی ۴ درجه رسیده بود.

سرمازدگی و کاهش دمای شبانه از ابتدای شهریور تاکنون به برخی مزارع سبزی وصیفی، حبوبات و سیب زمینی شهرستان‌های شمالی استان به ویژه اقلید، آباده، خرم بید و بوانات بین ۱۰ تا ۹۰ درصد خسارت زده است.