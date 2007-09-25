دکتر حسینی در گفتگو با مهر: وزارت علوم هیچ برنامه ای برای تغییر ریاست دانشگاه تهران ندارد

دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : وزارت علوم هرگونه استعفا یا برکناری آیت الله عمید زنجانی از سمت ریاست دانشگاه تهران را تکذیب می کند.

وی اضافه کرد : آیت الله عمید زنجانی همچنان در سمت خود در دانشگاه تهران باقی خواهد ماند و شایعاتی که پیرامون حذف وی از ریاست دانشگاه تهران مطرح می شود، کاملا کذب است.

به گزارش مهر، دانشگاه تهران نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی در اطلاعیه ای تاکید کرد، آیت الله عمید زنجانی استعفا نمی دهد و همچنان ریاست این دانشگاه را برعهده خواهد داشت.



دانشگاه تهران در این اطلاعیه تصریح کرد : هیچ گونه استعفا از طرف رئیس دانشگاه تهران مطرح نشده است لذا رسما تمام شایعات موجود در این زمینه تکذیب می شود.

وزیر علوم نیز پیش از این در گفتگو با مهر هرگونه تغییر در ریاست دانشگاه تهران را رد کرده بود.

پایگاه های خبری و برخی روزنامه ها اخیرا در اخباری پی در پی اخباری تحت عنوان "شنیده می شود" مبنی بر استعفا یا برکناری رئیس دانشگاه تهران منتشر کرده اند. فرهاد رهبر اولین رئیس سازمان مدیریت در دولت نهم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و ابراهیم شیبانی رئیس سابق بانک مرکزی بارها از سوی برخی منابع خبری به عنوان جانشینان عمید زنجانی مطرح شدند.