به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون در مراسم دوازدهمین مرحله قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز صندوق تعاون که در محل مرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد ، بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریال به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.
محمد عباسی هدف از تاسیس این بانک را تقویت تعاونیها و ایجاد ثروت در جامعه اعلام کرد که بهزودی آغاز به کار خواهد کرد و اظهار داشت: شعبههای فعلی صندوق تعاون نیز به عنوان ستاد ضمانت به فعالیت خود ادامه میدهند تا ضمانت بیمه بخش تعاون را بعهده گیرند. عباسی تاکید کرد: بخش تعاونی کشور در دو سال اخیر از نظر تعداد میزان پرداخت تسهیلات و جلب مشارکت مردم در تعاونیها رشد بسیار خوبی داشته است.
وی با اشاره به تاسیس ۳۳۷شرکت تعاونی برای توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آنها به پنج میلیون نفر در مرحله نخست از آبان ماه ۸۶در کشور گفت: واگذاری این مسئولیت به تعاونیها نشاندهنده اهتمام دولت به توسعه این بخش است.
وزیر تعاون سپس تقویت مدیریت تعاونیها را وظیفه مهم این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: هم اکنون سهم تعاون در اقتصاد ملی پنج درصد است که تا پایان برنامه توسعه پنجم ( (۱۳۹۳باید به ۲۵درصد برسد.
وزیر تعاون با اشاره به تصویب سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی مربوط به بخش تعاون در مجلس، گفت: بر اساس این سیاستها الگوی جدید تعاونی در کشور مالکیت عموم مردم به طور فراگیر خواهد بود.
عباسی تصریح کرد، همدلی و همراهی در بخش تعاون اثر گذارترین وسیله برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده سند چشم انداز ۲۰ساله کشور به شمار میرود. وی با اشاره به پرداخت وامهای قرض الحسنه صندوق تعاون ، گفت: این امر در جهت حمایت جدی از تعاونگران است.
وی در ادامه اظهارداشت: حضور جمعی مردم در به ثمر رسیدن ارزشهای اسلام ، خود نوعی تعاون است که به تمام مواضع اجرایی و قانون گذاری به سیاسی و اجتماعی جامعه توجه دارد.
وی تصریح کرد: افرادی که منافع فردی را در جهت بدست آمدن منافع جمعی صرف می کنند، یعنی به تعاون تمایل دارند. وزیر تعاون افزود: دولت و مجلس حمایت از روح جمعی درمسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه را مد نظر دارند و آن را پیگیری می کنند.
عباسی افتتاح 12 شعبه قرض الحسنه را حرکتی خارج از بورورکراسی اداری بر شمرد و خواهان ترویج آن در جامعه شد وادامه داد: بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریالی می تواند تجربه خوبی برای پیشرفت و بهبود کار صندوق تعاون باشد.
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