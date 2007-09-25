به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون در مراسم دوازدهمین مرحله قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز صندوق تعاون که در محل مرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد ، بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریال به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد.

محمد عباسی هدف از تاسیس این بانک را تقویت تعاونی‌ها و ایجاد ثروت در جامعه اعلام کرد که به‌زودی آغاز به کار خواهد کرد و اظهار داشت: شعبه‌های فعلی صندوق تعاون نیز به عنوان ستاد ضمانت به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا ضمانت بیمه بخش تعاون را بعهده گیرند. عباسی تاکید کرد: بخش تعاونی کشور در دو سال اخیر از نظر تعداد میزان پرداخت تسهیلات و جلب مشارکت مردم در تعاونی‌ها رشد بسیار خوبی داشته است.

وی با اشاره به تاسیس ‪ ۳۳۷‬شرکت تعاونی برای توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آنها به پنج میلیون نفر در مرحله نخست از آبان ماه ‪ ۸۶‬در کشور گفت: واگذاری این مسئولیت به تعاونی‌ها نشان‌دهنده اهتمام دولت به توسعه این بخش است.

وزیر تعاون سپس تقویت مدیریت تعاونی‌ها را وظیفه مهم این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: هم اکنون سهم تعاون در اقتصاد ملی پنج درصد است که تا پایان برنامه توسعه پنجم ( ‪ (۱۳۹۳‬باید به ‪ ۲۵‬درصد برسد.

وزیر تعاون با اشاره به تصویب سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مربوط به بخش تعاون در مجلس، گفت: بر اساس این سیاست‌ها الگوی جدید تعاونی در کشور مالکیت عموم مردم به طور فراگیر خواهد بود.

عباسی تصریح کرد، همدلی و همراهی در بخش تعاون اثر گذارترین وسیله برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور به شمار می‌رود. وی با اشاره به پرداخت وام‌های قرض الحسنه صندوق تعاون ، گفت: این امر در جهت حمایت جدی از تعاونگران است.

وی در ادامه اظهارداشت: حضور جمعی مردم در به ثمر رسیدن ارزش‌های اسلام ، خود نوعی تعاون است که به تمام مواضع اجرایی و قانون گذاری به سیاسی و اجتماعی جامعه توجه دارد.

وی تصریح کرد: افرادی که منافع فردی را در جهت بدست آمدن منافع جمعی صرف می کنند، یعنی به تعاون تمایل دارند. وزیر تعاون افزود: دولت و مجلس حمایت از روح جمعی درمسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه را مد نظر دارند و آن را پیگیری می کنند.

عباسی افتتاح 12 شعبه قرض الحسنه را حرکتی خارج از بورورکراسی اداری بر شمرد و خواهان ترویج آن در جامعه شد وادامه داد: بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه 5 هزار میلیارد ریالی می تواند تجربه خوبی برای پیشرفت و بهبود کار صندوق تعاون باشد.