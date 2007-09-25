عمید زنجانی پیشنهاد بازگشت موقت اساتید اخراجی را رد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز گذشته در مورد آنچه که تحت عنوان اخراج سیاسی اساتید این دانشکده می داند، بیانیه ای صادر کرد.

بر اساس اظهارات دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه تهران جهت پاره ای توضیحات درباره این بیانیه زمینه جلسه ای با دانشجویان را ترتیب داد.

جلسه این تشکل دانشجویی با آیت الله عمید زنجانی به گفته شرکت کنندگان در این جلسه 2 ساعت به طول انجامیده است.

علی کاظمی دبیر انجمن اسلامی دانشکده حقوق به مهر گفت : رئیس دانشگاه نسبت به بیانیه انجمن اسلامی و الفاظی که در آن به کار رفته بود انتقادهایی داشتند.

وی افزود : از آیت الله عمید زنجانی درخواست شد تا زمانی که وضعیت دکتر حسین بشیریه و دکتر هادی سمتی در هیئت تجدید نظر وزارت علوم مشخص شود، این دو استاد در کلاس های درس خود حاضر شوند.

دبیر انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ادامه داد : رئیس دانشگاه تهران خواسته حداقلی انجمن اسلامی مبنی بر بازگشت موقت دو استاد را نپذیرفت.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه تهران به انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تاکید کرده است : قانونی عمل می کنیم. اخراج بشیریه و سمتی، سیاسی نیست.

هادی سمتی و حسین بشیریه بر اساس احکام کمیته بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به دلیل غیبت بیش از دو ماه مشمول حکم اخراج شده اند.