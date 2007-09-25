ادعای آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، در گزارش تنظیم شده از سوی " فریدام هوس" که یک سازمان دولتی است ، بدون تلاشهای ایران در توسعه و بهبود دموکراسی ادعا شده است: دموکراسی و حاکمیت خوب در تعدادی از کشورها رو به پسرفت است.

این گزارش مدعی شده است: حقوق بشر و حاکمیت درایران و روسیه بدتر شده و فساد در ایران با وجود وعده های رئیس جمهوری این کشور افزایش یافته است.

در این گزارش همچنین آمده است: کشورهای جهان تلاش می کنند تا از مدل چین و روسیه برای مدرنیزه کردن اقتصاد خود در حالی پیروی کنند که یک قدرت مرکزی داشته باشند.

در بین کشورهایی که به موفقیت اقتصادی دست یافته اند در حالی که به گفته این گزارش به سرکوب سیاسی خود ادامه داده و یا به آن شدت داده اند ، می توان به اسامی لیبی، تونس و الجزایر اشاره کرد.

تحقیق این سازمان آمریکایی از 30 کشور در حالی انجام می شود که " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا آماده می شود تا امروز سه شنبه درنشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به زعم خود از " دستورالعمل آزادی" برای جهان سخن بگوید.



ادعای وارده در این گزارش آمریکایی علیه ایران در حالی است که آمریکا خود بزرگترین نقض کننده های حقوق بشر در جهان است؛ رسوایی زندان ابوغریب، بازداشت غیرقانونی و بدون دلیل زندانیان در گوانتانامو، بدرفتاری با اقلیت سیاه پوستان و سرخ پوستان و نقض حقوق آنها در داخل آمریکا، حمایت از اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی و حمایت از سرکوب و نقض آزادی و حقوق مخالفان درکشورهای همپیمان کاخ سفید و موارد بسیار دیگر نشان می دهد که آمریکا هیچ توجهی به مسئله حقوق بشر ندارد و آن را به طور مستمر نقض می کند وادعای آن درباره دفاع از این مسئله، دروغی بیش نیست.