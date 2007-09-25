به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی در باره نقض حقوق اقلیت ها در ایران با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: در قانون اساسی ما مسیحیان ، یهودیان ، مسلمانا ن و زرتشتی همه بعنوان پیروان ادیان الهی از حقوق مساوی برخوردارند وهمه با هم برابرند .

رئیس جمهور گفت : همه انسانها برابرند و باید با همکاری یکدیگر ، جامعه سعادتمندی برای بشر بسازیم و این مسئولیتی همگانی است .

دکتر احمدی نژاد با رد برخی گزارش ها در باره نقض حقوق بشر در ایران گفت : کسانی که این گزارش را نوشته اند واقعیات ایران را درک نمی کنند و یا نادیده می گیرند ؛ آزادی در کشور ما در حد بالاست ؛ مردمان ما مردمانی با نشاط و آگاه هستند و از همه تحولات آگاهند و در اظهار نظر هم بسیار آزادند.

رئیس جمهور ادامه داد: سال گذشته یک اقلیت 100 نفره در دانشگاه در برابر بیش از دو هزار نفراز دانشجویان طرفدار رئیس جمهور سعی کردند جلسه را به هم بزنند ؛ هیچکس با آنها کاری نداشت و من دو ساعت با انها صحبت کردم.

وی تاکید کرد: کسانی که واقعیات ایران را نمی دانند باید اطلاعات کامل بدست آورند و من از این افراد دعوت می کنم به ایران بیایند و با مردم آزادانه صحبت کنند تا واقعیات را بدانند .

دکتر احمدی نژاد در باره خبر محکوم شدن یک خبرنگار به مرگ در ایران گفت : این خبر از اساس دروغ است کدام خبرنگار در ایران محکوم به مرگ شده است ؟؛ من متاسفم که برخی اخبار دروغ به جهانیان داده شود مجری برنامه به نام دونفر اشاره کرد، گفت : اینها کجا کار خبری می کردند؟ آیا در جهان کسی آنها را بعنوان خبرنگارمی شناسد ؟ این حرفهای دورغ را چرا به افکار عمومی جهان تزریق می کنید

رئیس جمهور با اشاره به آزادی انتقاد از دولت در ایران خاطر نشان کرد همه روزنامه ها از حمله کسانی که بشدت منتقد دولت هستند از دولت کمک در یافت می کنند چرا که ما به ازادی بیان معتقدیم.

دکتر احمدی نژاد در باره ادعای شکنجه شدن ونقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی گفت : این ادعایی کاملا کذب است ؛ زنان ایران آزاد هستند و فعال و پر نشاط ؛ آنها در دانشگاهها کارهای تحقیقاتی می کنند و در فعایت های سیاسی مانند احزاب و مطبوعات فعالند.

رئیس جمهور با اشاره به حضور زنان ایرانی در کلیه فعایت های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی گفت : زنان ایران جزو فعالترین و آزادترین زنان جهان هستندو بیش از 60 درصد دانشجویان ما دختر هستند.

دکتر احمدی نژاد افزود : روز 22 بهمن بیایید ببینید میلیونها زن در راهپیمایی چه می گویند .چه کسی گفته انها تحت شکنجه هستند ؛ البته برخی رونامه نگاران غربی همیشه حرفهای خود را می زنند اما انها باید از دولتهای غربی مستقل باشند .

رئیس جمهور درباره عراق و ادعای دخالت ایران در این کشور نیز گفت : این ها همه از تحریفهای مشخص است.

دکتر احمدی نژاد در باره ممانعت دولت امریکا از حضور وی در محل برجهای دوقلوی نیویورک گفت :من علاقه مند بودم به کشته شدگان حادثه یازده سپتامبرادای احترام وبا بازماندگان انها ابراز همدردی کنم ضمن اینکه وظیفه همه می دانم که در باره ریشه های این حوادث گفتگو کنیم وان را بشکافیم .

رئیس جمهور افزود: در باره سخنرانی در دانشگاه کلمبیا هم آنها از من دعوت کردند ومن پذیرفتم اما برخی رسانه های دولتی امریکا خیلی عصبانی شده اند وسعی می کنند مردم را تحریک کنند که این رفتارباعث تاسف فراوان است چرا که همه با ید ظرفیت داشته باشیم که حرفهای همدیگر را بشنویم.

دکتر احمدی نژاد در همین زمینه گفت: چرا برخی نمی خواهند حرف های ما به گوش مردم آمریکا برسد ما به صراحت اعلام کرده ایم که با شیوه دولت امریکا برای مدیریت جهان مخالفیم وپیشنهادهای داریم که با اجرای انها جهان از صلح ودوستی وعدالت برخور دار می شود اما در کشوری که دولتش اداعا می کند مهد ازادی اطلاعات است برخی نمی گذارند مردم امریکا این پیشنهادها را بشنود.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص گذشته روابط ایران و امریکا گفت: من توصیه می کنم به گذشته برنگردیم چرا که انوقت باید پرونده چند سال جنایت امریکا را در ایران بررسی کنیم پرونده ای که از کودتای 28 مرداد و حمایت از دیکتاتوری و تحقیر ملت ایران شروع می شود و با تلاش برای تجزیه ایران ،توهین به ملت ایران و سوء استفاده از منابع ایران پایان می یابد .

دکتر احمدی نژاد دفاع از صدام در هشت سال جنگ تحمیلی را از دیگر نقاط تاریک پرونده آمریکا نزد ملت ایران دانست و افزود: باید هر چیزی را در ظرف زمانی خود بررسی کرد و به جای گذشته به اینده فکر کنیم و اجازه دهیم اینده ،اینده روشنی باشد .

رئیس جمهور در خصوص آینده دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد تا در این زمینه هر روز اخبار خوب و صلح امیز به جهانیان منتقل شود .