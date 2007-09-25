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۳ مهر ۱۳۸۶، ۹:۴۴

اولین اپراتور رایگان تلفن همراه دنیا راه اندازی شد

اولین اپراتور رایگان تلفن همراه دنیا راه اندازی شد

اولین اپراتور رایگان تلفن همراه در دنیا با هدف جلب رضایت جوانان 16 تا 24 سال این هفته در انگلیس راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین اپراتور رایگان تلفن همراه که Blyk نام دارد، امکان ارسال پیام کوتاه و تماس تلفنی را بدون هیچ هزینه ای فراهم می کند.

این اپراتور رایگان در حال حاضر تنها در انگلیس راه اندازی شده است، اما به خاطر توافقاتی که با اپراتورهای محلی اروپا انجام شده ، قرار است در ماه های آینده در سایر کشورهای اروپایی نیز فعالیت خود را آغاز کند.

براساس گزارش گاردین، کاربر Blyk می تواند هر ماه 217 پیام کوتاه و 43 دقیقه تماس تلفنی داخلی را بصورت رایگاه انجام دهد. همچنین می تواند در روز تا شش پیام چند رسانه ای دارای تبلیغات را از اسپانسرهای مختلف دریافت کند. بسیاری از شرکت های چند ملیتی آمادگی خود را برای ارائه اسپانسر به این سرویس اعلام کرده اند.

اولین اپراتور رایگان تلفن همراه یک سرویس ویژه هم به جوانان 16 تا 24 سال ارائه می کند.

کاربر برای دستیابی به این خدمات ویژه کافی است که سن خود را اعلام کند تا این اپراتور یک سیسم کارت ویژه را برای استفاده روی تمام تلفن های همراه "جی اس ام" فعال کند.

ایده این اپراتور از سوی "آنتی اورلینگ" از دنیای بازاریابی و تبلیغات و "پکا آلاپیتیلا"، رئیس نوکیا ارائه شد. درحقیقت Blyk  در شمار پدیده های نوظهور فناوری اطلاعات جای دارد که تمام منابع مالی خود را از راه تبلیغات بدست می آورد.

کد مطلب 558218

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