به گزارش خبرگزاری مهر، "هوگو چاوز" در این ارتباط تلفنی ضمن تبریک به دکتر محمود احمدی نژاد بخاطر سربلندی در مسایل جهانی، از رییس جمهوری اسلامی ایران برای سفر به ونزوئلا درمسیر بازگشت از نیویورک دعوت کرد.

دکتر احمدی نژاد نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه "احمدی نژاد و چاوز دو برادرند که دست در دست هم در صحنه های جهانی برای صلح و عزت انسان ها تلاش می کنند"؛ سفر تفصیلی به ونزوئلا را به ماه های آینده موکول اما در عین حال با توقف چند ساعته در این کشور در مسیر بازگشت از نیویورک موافقت کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا همچنین با اشاره به درخشش رییس جمهوری اسلامی ایران در نشست با استادان و دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک، حضور هرچند کوتاه دکتر احمدی نژاد در کاراکاس را موجب افتخار و شادی دانست.

بر اساس این توافق، دکتر احمدی نژاد بعد از دیدار از بولیوی ، عصر پنج شنبه توقف کوتاهی در کاراکاس پایتخت ونزوئلا خواهد داشت.

