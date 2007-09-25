طرح احداث گورستان های جدید همچنان در بلاتکلیفی

محمود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارها در ارتباط با این موضوع جلسات مختلفی را برگزار کرده ایم که متأسفانه هنوز توافقات نهایی در این خصوص حاصل نشده است ولی ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.

وی افزود: گورستان در نظر گرفته شده در غرب تهران به علت قرار گرفتن در محدوده گرمدره با مشکل مواجه شده و در مورد گورستان شرق تهران نیز مشکل با یکی از نهاد های نظامی کماکان برطرف نشده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) تصریح کرد: توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا نیز هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است و در اینباره نیز با برخی مخافت ها از سوی مسئولین باقر شهر مواجه هستیم که با توجه به برگزاری جلسات متعدد با این مسئولان و اعضای شورای شهر تهران امیدواریم مشکلات موجود هرچه زودتر مرتفع گردد.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت فعلی بهشت زهرا(س) خاطر نشان کرد: امیدواریم در جلسات آینده که با نهاد ریاست جمهوری، استانداری و سایر نهادهای درگیر در این مسئله برگزار می کنیم به نتایج لازم برسیم تا هرچه زودتر اقدامات مقتضی جهت احداث گورستان های جدید آغاز گردد.

شهردار حرم مطهر امام(ره) افزود: همه نهاد ها و ارگان ها باید در این خصوص همکاری و در نهایت موافقت داشته باشند چراکه این مسئله یک موضوع ملی است.