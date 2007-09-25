آغاز احداث باغ گیاه شناسی استان مرکزی

حمیدرضا میرداودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای اجرا و راه اندازی این باغ گیاه شناسی در زمانبندی دو ساله، ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۷۵۸‬میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی اظهار داشت: در این باغ درختان میوه های بومی ایرانی، گیاهان دارویی و صنعتی، باغ نمایشی، رزگاردن، پرورش گیاهان‌ایرانی و تورانی، گلخانه گیاهان نواحی معتدله، گرمسیری و نیمه گرمسیری و نهالستان با اهداف علمی و تحقیقی پیش بینی شده است.

میرداودی ایجاد مجموعه نمایشگاهی و آبشارها و فضاهای تفریحی را از دیگربخش های این باغ بزرگ خواند و یادآور شد: این طرح با هدف توسعه ‌آموزش و پژوهش تخصصی گیاه‌ شناسی، مطالعه ‌و حفظ ذخایر ژنتیکی، استفاده از گیاهان دارویی و ایجاد مکانی علمی و گردشگری ایجاد می‌شود.

این مسئول تولید گل و گیاه به نرخ ارزان و تعامل بیشتر با مراکز علمی و دانشگاهی را از دیگر اهداف این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: این امر فرصتی خوبی برای محققان و گیاه شناسان استان و کشور برای انجام تحقیقات مرتبط فراهم می کند.

میرداودی با اشاره به این که با احداث این باغ علاوه بر فراهم شدن زمینه بررسی فیتو شیمیایی‌ گیاهان داروسازی و پزشکی و حفظ و احیای گونه‌ ها، بخشی از ضعف صنعت اکوتوریسم در مرکزیت استان مرکزی نیز جبران می‌ شود، عنوان کرد: تاکنون نقشه ‌های توپوگرافی و زمین شناسی، طراحی عملیات اجرایی، مطالعات تفضیلی خاک، نقشه شبکه آبیاری و معابر و حصارکشی این باغ انجام شده است.