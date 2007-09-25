آغاز احداث باغ گیاه شناسی استان مرکزی

حمیدرضا میرداودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: برای اجرا و راه اندازی این باغ گیاه شناسی در زمانبندی دو ساله، ۲۵میلیارد و ۷۵۸میلیون ریال اعتبار نیاز است.
وی اظهار داشت: در این باغ درختان میوه های بومی ایرانی، گیاهان دارویی و صنعتی، باغ نمایشی، رزگاردن، پرورش گیاهانایرانی و تورانی، گلخانه گیاهان نواحی معتدله، گرمسیری و نیمه گرمسیری و نهالستان با اهداف علمی و تحقیقی پیش بینی شده است.
میرداودی ایجاد مجموعه نمایشگاهی و آبشارها و فضاهای تفریحی را از دیگربخش های این باغ بزرگ خواند و یادآور شد: این طرح با هدف توسعه آموزش و پژوهش تخصصی گیاه شناسی، مطالعه و حفظ ذخایر ژنتیکی، استفاده از گیاهان دارویی و ایجاد مکانی علمی و گردشگری ایجاد میشود.
این مسئول تولید گل و گیاه به نرخ ارزان و تعامل بیشتر با مراکز علمی و دانشگاهی را از دیگر اهداف این طرح عنوان و خاطرنشان کرد: این امر فرصتی خوبی برای محققان و گیاه شناسان استان و کشور برای انجام تحقیقات مرتبط فراهم می کند.
میرداودی با اشاره به این که با احداث این باغ علاوه بر فراهم شدن زمینه بررسی فیتو شیمیایی گیاهان داروسازی و پزشکی و حفظ و احیای گونه ها، بخشی از ضعف صنعت اکوتوریسم در مرکزیت استان مرکزی نیز جبران می شود، عنوان کرد: تاکنون نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، طراحی عملیات اجرایی، مطالعات تفضیلی خاک، نقشه شبکه آبیاری و معابر و حصارکشی این باغ انجام شده است.
وی بیان داشت: با توجه به این که شهر اراک یکی از هشت شهر آلوده کشور شناخته شده است، ایجاد این باغ علاوه بر مزیت های علمی در منطقه، حرکتی موثر در جهت کاهش آلودگی هوای این شهر است.
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