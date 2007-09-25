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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

در ادامه دشمنی ها با ایران؛

آرنولد وارد می شود

آرنولد وارد می شود

در ادامه سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران این بار فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرد که پیش نویس قانونی را تهیه می کند که به موجب آن این ایالت با شرکتهایی که با ایران داد و ستد می کنند قطع رابطه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آرنولد شوارزنگر" فرماندار کالیفرنیا با ارسال نامه ای به روزنامه لس آنجلس تایمز اعلام کرد : باید فشارها را بر ایران افزایش داد از همین رو پیش نویس قانونی را آماده کرده ام که به موجب آن، هیچ کدام از شرکتهای سرمایه گذاری حاضر در ایالت کالیفرنیا، نمی توانند در ایران سرمایه گذاری کنند.

آرنولد در ادامه نامه خود نوشته است : ما این کار را درباره سودان انجام داده و نتایج مثبت آن را نیز مشاهده کردیم و من بسیار خوشحالم که کالیفرنیا در امر مقابله با این قبیل مسائل همواره پیش قدم بوده است.

لازم به ذکر است عمده شرکتهای سرمایه گذاری حاضر در آمریکا که برخی از آنها شرکتهای چند ملیتی محسوب می شوند در ایالت کالیفرنیا متمرکز هستند.

لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد : آرنولد در حال حاضر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می برد و پس از بازگشت به کالیفرنیا پیش نویس قانون مورد نظر خود را به قانونگذاران آمریکایی تحویل می دهد.

یادآور می شود، آمریکا به خیال خود، برای بازداشتن ایران از حرکت رو به رشد خود، علاوه بر تحریمهای غیر قانونی شورای امنیت سازمان متحد، تحریمهایی را به صورت یک جانبه علیه ایران وضع کرده و در همین راستا چند روز قبل یک شرکت هلندی و صاحب آن به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران به علت صادرات چتر نجات، قطعات هواپیما و دیگر تجهیزات که می تواند در وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین مورد استفاده قرار گیرد، متهم شد.    

جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته ای آن صلح آمیز است و تولید سلاح های اتمی برخلاف اصول سیاسی و دینی آن است و همکاری مستمر و شفاف با آژانس، شاهدی بر صداقت تهران است، اما کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بر عدم انحراف این برنامه از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد؛ منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنها است و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.

کد مطلب 558234

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