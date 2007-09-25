7/1 میلیارد ریال به زندانیان جرایم غیر عمد خراسان جنوبی کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی شب گذشته در مراسم جشن گلریزان ستاد دیه خراسان جنوبی با اشاره به این که در حال حاضر 74 زندانی جرایم غیر عمد در زندان های این استان به سر می برند، افزود: از این تعداد 33 نفر زندانی جرائم تصادفی هستند که برای آزادسازی این تعداد بالغ بر 17میلیارد ریال نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: برای آزاد سازی 41 زندانی جرایم نفقه، مهریه، ورشکستگان و فریب خوردگان کلاهبردان نیز دو میلیارد ریال نیاز است.

امینی از تعهد 108میلیون تومانی خیرین این استان در مراسم گلریزان سال گذشته خبر داد و یادآور شد: تاکنون 75میلیون تومان این تعهدات وصول شده است که با این رقم و کمک سایر نهادهای استان، 36 زندانی جرایم غیر عمد زندان های خراسان جنوبی آزاد شدند.

وی عنوان کرد: در راستای آزاد سازی 36 زندانی آزاد شده جرایم غیر عمد خراسان جنوبی، سال گذشته کمیته امداد 36میلیون تومان، کمیته تشخیص وام دادگستری 43 میلیون تومان و بانک ملت به صورت وام قرض الحسنه 30میلیون تومان کمک کرده اند.