آغاز تغییرات در وزارت صنایع و معادن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان سرپرست وزارت صنایع و معادن ، امیر رضا واعظ آشتیانی را به سمت معاون وزیر صنایع و معادن، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اسفندیار حیدری ، خدامراد احمدی و مهدی هاشمی را به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان مذکور منصوب کرد.

همچنین سرپرست وزارت صنایع ومعادن طی حکمی محمد جعفر دانش مارنانی رابه سمت معاون وزیر درامور صنایع منصوب کرد.بنابراین گزارش محرابیان همچنین خدامراد احمدی را به سمت مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی منصوب کرد.

در ادامه سرپرست وزارت صنایع و معادن حامد زرگر را به سمت مشاور وزیر در امور رسانه ای و ثقفی را به سمت مشاور وزیر در امور برنامه ریزی ، توسعه و فناوری منصوب نمود.

در این احکام علی اکبر محرابیان آورده است : انتظار می رود با سرلوحه قراردادن اخلاق ومعنویت و بسط عدالت گستری و مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و استفاده ازتمامی ظرفیتها در راستای سیاستهای رئیس جمهور و دولت خدمتگزار در جهت توسعه و آبادانی کشور ایران اسلامی و ایجاد شرایط لازم برای اعمال سیاست‌های راهبردی وزارت متبوع گام‌های موثری بردارید.

