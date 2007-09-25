تهیه آیین نامه اجرایی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری آغاز شد

اعظم گیوری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس آنچه در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آمده است، 6 ماه فرصت برای تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی این طرح وجود دارد که پیش بینی می شود قبل از پایان سال، آماده شود.

وی در خصوص نتایج اولین جلسه تهیه آیین نامه اجرایی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: در این جلسه ، مسئولیت کار به دفتر نظارت وزارت بهداشت سپرده شد و مقرر گردید تمامی جلسات با حضور نمایندگان سازمانهای دخیل در این طرح، برگزار شود.

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت، از بیمه ها به عنوان یکی از مشکلات پیش روی تهیه آیین نامه اجرایی طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری نام برد و اظهار داشت: در جلساتی که برگزار می شود، نمایندگان بیمه ها و سازمان تامین اجتماعی نیز حضور دارند تا بهتر بتوان به تعامل در این خصوص دست یافت.

گیوری؛ از حضور نمایندگانی از وزارت رفاه، سازمان نظام پرستاری، دفتر نظارت وزارت بهداشت، بیمه ها و همچنین معاون سلامت وزارت بهداشت در اولین جلسه طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری خبر داد.