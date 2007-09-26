۴ مهر ۱۳۸۶، ۸:۴۴

استرس موجب اختلالات شنوایی ناگهانی در افراد می شود

محققان دریافته اند ، با توجه به اینکه سلسله اعصاب درون گوش بسیار ظریف و حساس هستند ، فشارهای روحی و عصبی می تواند این اعصاب را به طور ناگهانی دچار مشکل کند و باعث ناشنوایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد، استرس با تاثیر بر سیستم عصبی نه تنها اندامهای داخلی مانند گوارش را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد بلکه عملکرد طبیعی گوش را نیز مختل می کند.

بررسی ها نشان داده ، افرادی که تحت استرس شدید قرار دارند بیشتر در معرض خطر ناشنوایی هستند.

متخصصان عقیده دارند که در این ناحیه از گوش سلول های حسی بسیار کوچکی یافت می شود که سیگنال های صوتی را دریافت می کنند و به سیستم عصبی مرکزی منتقل می کنند و چنانچه سیستم عصبی به خوبی عمل نکند شنوایی دچار مشکل می شود.

به همین دلیل افرادی که مدتی تحت استرس شدید بوده اند ممکن است در حین انجام کارها و به طور کاملا ناگهانی دچار ناشنوایی شوند که البته در اکثر موارد این امر موقتی است.

به گفته متخصصان نوشیدن مایعات زیاد باعث رقیق شدن خون شده و با تسهیل در امر گردش خون در بدن و گوش به بهبودی افراد کمک می کند.

