توطئه عربی برای تفرقه افکنی درعراق با ترور نمایندگان آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البینه الجدیده، یک منبع آگاه دولتی عراق اعلام کرد: سه کشورعربی حاشیه خلیج فارس در عملیات ترور برخی از نمایندگان آیت الله سیستانی که اخیرا انجام شد، دخالت دارند.

این منبع که از ذکر نامش خودداری کرده است، افزود : عربستان کشورسرمایه گذار این توطئه هولناک است و امارات متحده عربی نیز این عملیات و کشور دیگر حاشیه خلیج فارس که به نام آن اشاره ای نشد، ماموریت اجرای مستقیم این توطئه را برعهده دارد.

به گفته منبع مذکور، این عملیات با هدف شعله ورکردن فتنه های طایفه ای و وقوع درگیری های شیعی -شیعی از طریق متهم کردن جریان صدر به دست داشتن دراین ترورها انجام می شود.

این منبع آگاه عراقی درادامه تاکید کرد: عربستان یک میلیارد دلار برای این ماموریت اختصاص داد و متاسفانه کشورهای عربی هم مرز و مجاور با عراق به خواست و تمایل عربستان با نیروهای جاسوسی و اطلاعاتی آن همکاری می کنند.

منبع مذکوردرعین حال به شیعیان عراق هشدار داد که در دام این دسیسه گرفتار نشوند.

همچنین اطلاعات محرمانه ای که دراختیار روزنامه البینه الجدیده قرارگرفته است، حاکی از آن است این دسیسه ها و توطئه ها به 6 ماه پیش برمی گردد و عاملان جاسوسی درصدد رسیدن به آیت الله سیستانی و ترور وی هستند و بعد از آن هم جریان صدر را به دست داشتن دراین عملیات متهم خواهند کرد و آنچه بعد ازآن دنبال می کنند ضربه زدن به حوزه علمیه نجف اشرف و درنتیجه از بین رفتن جریان صدراست که محقق می شود.

بنابر این اطلاعات رهبران برجسته شیعی از این توطئه ها مطلع هستند.

توجه به این نکته بسیار مهم است که درحالی منابع عراقی از وجود چنین فعالیتهای عربی به ویژه عربستان بر ضد عراق پرده بر می دارند که در روزهای اخیر سعود الفیصل وزیر امورخارجه عربستان درگفتگویی مطبوعاتی درنیویورک مدعی این مطلب شد که ایران به دخالت خود درعراق اعتراف کرده است.

به هر حال افشای دخالت عربستان در ترور نمایندگان آیت الله سیستانی با هدف شعله ور کردن فتنه طایفه ای و برهم زدن امنیت و ثبات در عراق با سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در برابر نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران که مقامهای عراقی بر آن صحه می گذارند؛ مهر باطلی بر ادعاهای سعود الفیصل است که کشورمان را به دخالت در عراق متهم کرده است.