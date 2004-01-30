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۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۱۹

هيات داوران انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران معرفي شدند

هيات داوارن انجمن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران براي انتخاب بهترين ها در سه عنوان جايزه از ميان آثار شركت كننده در بخش مسابقه جشنوراه فيلم امسال انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار هنري  "مهر"،  انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايي ايران با معرفي سيد ابوالحسن علوي طباطبايي، محمد تقي فهيم، شاهين امين، محمد سليماني و رضا استادي داوران امسال جشنواره فيلم فجر را شناخت تا آنها بهترين فيلم، كارگرداني و فيلمنامه را انتخاب  كنند.
بر اساس اعلام اين انجمن، امسال هم قرار نيست فيلم شايسته دريافت زرشك زرين را معرفي كند. اما شنيده ها حاكي از آن است كه تمامي اعضاي انجمن منتقدان در اين باره راي خواهند داد و گزينه خود را معرفي خواهند كرد.
کد مطلب 55825

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