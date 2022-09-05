حاشیه نشینی از بسترهای ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادقی نیارکی روز دوشنبه در بازدید از منطقه حاشیه نشین کوی فاطمیه شهر زنجان اعلام کرد: جای بسی تاسف است که بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی این همه گرفتاری و مشکلات در این منطقه وجود دارد.

وی یکی از بسترهای ایجاد آسیب های اجتماعی را حاشیه نشینی برشمرد و افزود: تجمع معتادان، نداشتن خدمات اولیه شهر نشینی از بسترهای وقوع آسیب های اجتماعی است که باید برای از بین بردن چنین بسترهایی اقدامات عاجل و سریع انجام گیرد و توجه به این امر بایستی اولویت برنامه های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، ورود دستگاه قضایی در جهت حل معضلات اجتماعی را یک ورود قانونی و مطالبه گرانه برشمرد و گفت: در این راستا کمیته ای باید زیر نظر معاونت عمرانی و با دبیری اداره راه و شهر سازی جهت مطالعه علمی و ارائه راهکار کارشناسی تشکیل شود که آیا جابجایی یا توانمند سازی این منطقه کدامیک موثرتر واقع خواهد شد.

صادقی نیارکی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید انقلاب الگوی خوبی در راستای خدمت به محرومان هستند و مسئولان شهری باید با کار جهادی مشکلات مردم و این منطقه را حل کنند که این گفتمان در بین مسئولان وجود دارد.

رئیس دستگاه قضایی استان با اشاره به کارها و فعالیتهای خوب انجام شده در شهرداری زنجان تاکید کرد: لزوم توجه بیشتر به این منطقه و استمرار ارائه خدمات شهری توسط شهرداری، برخورد و جمع آوری معتادین توسط نیروی انتظامی را خواستار شد.

صادقی نیارکی از ارائه خدمات توسط کمیته امداد، اداره بهزیستی به افراد و خانواده های تحت پوشش و فراهم کردن امکانات آموزشی و تفریحی برای دانش آموزان را یادآور شد و افزود: چرا باید نزدیک به ۸۰ نفراز دانش آموزان این منطقه فاقد امکانات آموزشی لازم باشد ما این موضوع را تا به رسیدن نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

صادقی نیارکی به راهکار سندار کردن ساختمانهای این منطقه تاکید کرد و ادامه داد: باید در اسرع وقت نسبت به سند دار کردن املاک این منطقه اقدامات لازم صورت گیرد.

در این بازدید میدانی رئیس کل دادگستری استان را دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل، فرماندار، معاون عمرانی استاندار، و جمعی از مسئولین شهری همراهی می‌کردند بصورت چهره به چهره با اهالی کوی فاطمیه دیدار و مشکلات مردم استماع و دستورات لازم برای بررسی و رفع مشکلات به مسولان امر صادر شد.