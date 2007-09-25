ایران در امور داخلی ما دخالت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،" نوری المالکی" در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک تصریح کرد: از جنگ داخلی در عراق جلوگیری شده است.

وی افزود:"من نمی توانم بگویم که درعراق تصویری از گل و گیاه وجود دارد، اما می توانم بگویم که بزرگترین پیروزی که من به آن افتخار می کنم، جلوگیری از به راه افتادن یک جنگ فرقه ای است؛ احتمال این جنگ هم اکنون وجود ندارد."

نخست وزیرعراق خاطر نشان کرد: در حالی که آشتی سیاسی هنوز به طور کامل ایجاد نشده، اما پیشرفتی در حالی ایجاد است.

وی اظهار داشت :"آشتی تصمیمی نیست که بتوان آن را ایجاد کرد،اما فرایندی است که مستلزم تلاشهای مداوم است و همچنین به صبر استراتژیک نیاز دارد."

مالکی تصریح کرد که وزرای کابینه که دولت وی را به نشانه اعتراض ترک کرده اند؛ جایگزین خواهند شد.

وی ابراز اطمینان کرد که پارلمان عراق، قانونی را که وی، دولت بوش و کنگره آمریکا درخواست کرده اند، تصویب خواهد کرد.

نخست وزیرعراق به این مطلب اشاره کرد که نیروهای امنیتی عراق روز به روز توانایی انجام وظایف خود را بدون حمایت آمریکا پیدا می کنند، اما وی همچنین گفت که عقب نشینی زودهنگام نیروهای آمریکایی از عراق غیرعاقلانه خواهد بود.

هر چند مقامهای دولت بوش درباره حضور طولانی مدت و با تعداد کمتر نیروهای آمریکایی درعراق چیزی شبیه به دهها هزار نیروی مستقر آمریکایی درکره جنوبی طی نیم قرن گذشته صحبت کرده اند، اما مالکی گفت که وی چنین چیزی را پیش بینی نمی کند.

این موسسه آمریکایی مدعی شد که مالکی درباره نقش ایران درعراق هم اینگونه ابراز عقیده کرد که دولتش گفتگو با ایران و سوریه را آغاز کرده و به آنها توضیح داده که فعالیتهای آنها سودمند نیست.

مالکی در اشاره به روابط حسنه عراق با ایران و سوریه اعلام کرد: ایران و عراق در امور داخلی ما دخالتی نمی کنند.

نخست وزیر عراق به این مسئله اشاره کرد که وی هیچ ترسی از این مسئله ندارد که نیروهای سنی در استان الانبار از سوی آمریکا احیا شوند، زیرا همه سنیها " فرزندان عراق " هستند.