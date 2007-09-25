تغییرات گسترده در فدراسیون کاراته / سازمان به دنبال سرپرست جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقات اخیر در کاراته و اختلافات گسترده بین مسئولین این فدراسیون که دامنه آن نیز به رسانه ها کشیده شده است، سازمان تربیت بدنی را برآن داشته که شخص جدیدی را جایگزین رئیس فعلی این فدراسیون نماید.

گویا مسئولین سازمان تربیت بدنی طی روزهای اخیر با برخی نفرات مورد نظر خود نیز گفتگو کرده اند ولی این نفرات هنوز جواب قطعی خود را اعلام نکرده اند.

این درحالیست که روزگذشته شنیده شد بهزاد کتیرایی رئیس پیشین فدراسیون ووشو به عنوان سرپرست انتخاب خواهد شد. کتیرایی دراین مورد به خبرنگار مهر گفت: در این رابطه صحبت هایی شده ولی من کارمند سازمان صدا و سیما هستم و اگر قرار است حکمی صادر شود باید از طریق مرجع قانونی آن اقدام شود.

خبرنگار مهر برای اطلاع از وضعیت فعلی کاراته با علیرضا سمندر رئیس و محسن آشوری دبیرفدراسیون کاراته تماس گرفت که متاسفانه هردوی آنها این تماس های مکرر را بی پاسخ گذاشتند.