مرکز فرهنگی "مطلع عشق" در مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی جوانان با توجه به تعیین شهر مشهد مقدس به عنوان پایگاه ویژه برنامه های ازدواج جوانان در پی مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای عالی جوانان ،مرکز فرهنگی مطلع عشق درمشهد راه اندازی شد.

در این مرکز، برای نخستین بار در کشور مفاهیم انتخاب همسر و مهارت های همسرداری به صورت نمایشگاه و با استفاده از هنر در قالب ماکت، تندیس و کاریکاتور و... به نمایش گذاشته شده است.

پخش فیلم، مشاوره گروهی، ارائه محصولات فرهنگی با موضوع انتخاب همسر، آموزش مهارت های همسرداری و تربیت فرزند از دیگر قسمت های مرکز فرهنگی مطلع عشق است.

تاکنون بیش از دو هزار نفر در قالب گروه های مختلف شامل دانشجویان، دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دختران، مددجویان تحت پوشش موسسات خیریه کشور و فرهنگیان و نیز اقشار مختلف جوانان مشهد به صورت عمومی از این مرکز فرهنگی بازدید و همچنین هدایایی دریافت کرده اند.