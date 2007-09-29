"تاریخ جنبش مزدکیان" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کرکلیما در پیشگفتار کتاب درباره پژوهش مجدد درباره مزدکیان که پیشتر "کریستن من" آن را انجام داده، گفته است: اگرچه دیدگاه های این محقق دانمارکی در مورد این دوره مهم از تاریخ ایران هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده اما مطالعات وی باید توسط دیگران تکمیل شود چرا که پاره ای از نتایجی که کریستن من از تحقیقات خویش گرفته، امروز دیگر طرفدار چندانی ندارد.

جنبش مزدکیان و تاریخچه فرقه های ایرانی نه تنها ذهن مورخان قدیم بلکه توجه محققین معاصر را هم به خود مشغول داشته است. قسمتی از دوران آشفته سلطنت قباد در آثار نویسندگان مسلمان فارسی زبان قرون وسطی منعکس شده و قسمتی دیگر نیز در تاریخ یونانیان آمده است. یونانیان که در آن هنگام (قرن ششم میلادی) روابط فعال اقتصادی و نظامی با ایران داشتند، اوضاع داخلی ما را با توجه خاصی تعقیب می کردند...

پس از اشغال ایران، برخی ایرانیان که اسلام آورده و زبان عربی را به نحو احسن آموخته بودند به درخواست قوم فاتح پاسخ مثبت داده و برخی آثار باستانی از جمله نوشته های تاریخی فارسی را به عربی ترجمه کردند. معروف ترین وقایع نگار آن زمان ابن مقفع بود که در اصل روزبه زردشتی نامیده می شد. ترجمه تاریخ مشهور "خوتای نامک" که از ابتدای سلطنت کیومرث تا پایان سلطنت خسرو پرویز را در بر می گیرد از آن جمله است.

"مزدک نامک" نیز به عنوان یکی از آثار ادبی عهد ساسانی با سبکی به نام "ادبیات سرگرم کننده" گوشه ای از تاریخ مزدکیان را حفظ کرده است. برای تشریح مکتب مزدک در 14 فصل کلیه روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سال های پیش از ظهور مزدک در این کتاب بازشناخته شده است.

"تاریخ جنبش مزدکیان" در 2200 نسخه، 378 صفحه و با بهای 5500 تومان از سوی انتشارات توس روانه بازار کتاب شده است.