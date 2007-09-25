ماندگاری فرهنگ دفاع مقدس نیاز به فرهنگ ‌سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، دکترعزت الله دهقان شامگاه دوشنبه در اولین نشست مجمع دانش آموختگان طرح ولایت بسیج فرهنگیان استان مرکزی در کانون امام خمینی اراک افزود: رزمندگان اسلام حاملان فرهنگ ایثار و شهادت هستند و نباید با بی توجهی به آنها، مظلوم واقع شوند چون در این صورت فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کم رنگ می‌ شود.

وی هفته دفاع مقدس را فرصت مناسبی برای توجه به ابعاد مختلف و حقایق دوران دفاع مقدس خواند و گفت: دوران دفاع مقدس بخشی از دوران زرین تاریخ ما است که باید بیش از این به آن توجه کنیم.

دهقان با تاکید بر اینکه مسئولان برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید جدی ‌تر به موضوع نگاه کرده و با تمام توان در این هفته وارد شوند تصریح کرد: روح مردمی برنامه‌های هفته دفاع مقدس ضروری است چون رزمندگان در دوران دفاع مقدس به ‌پشتیبانی همه ‌مردم بر دشمن بعثی پیروز شدند.

مسئول حوزه نمانیدگی ولی فقیه در سپاه منطقه مرکزی‌ نیز در ادامه این مراسم بر پر رنگ کردن بیش پیش ارزش های دوران دفاع مقدس در جامعه تاکید کرد.

حجت‌ الاسلام علی ‌اصغر الهامی نیا نیز در این مراسم افزود: فرهنگ دفاع مقدس در سخت‌ ترین شرایط، انقلاب را از بن بست نجات داد و دستاوردهای این دوران باعث شد تا ادامه حیات موفقیت آمیز انقلاب و نظام تضمین شود.

وی تبلور عدالت، ایثار، فداکاری، خلاقیت، نوآوری، اعتماد به نفس، ظلم ستیزی، مبارزه با فساد و توجه به روح جمعی را از مهم‌ترین ویژگیهای فرهنگ دفاع مقدس ذکر کرد.

الهامی نیا عنوان کرد: فعالیت در زمینه نشرارزشهای دفاع مقدس نباید به یک هفته‌ خاص‌ خلاصه شود بلکه می‌توان با ایجاد نمادهای ماندگار ویژه‌این دوران، فرهنگ ایثار را در جامعه نهادینه کرد.

احمد علی حاج کریم رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه این مراسم گفت: نسل جوان تشنه شنیدن واقعیت، حقایق جنگ و انقلاب است لذا برای رسیدن به این هدف باید از وسایل مدرن روز بهره گرفت.

مجمع دانش آموختگان طرح ولایت بسیج فرهنگیان استان مرکزی شامگاه دوشنبه با تشکیل اولین جلسه خود در کانون امام خمینی(ره) اراک اعلام موجودیت کرد.