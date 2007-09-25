ترکیب آینده فدراسیون فوتبال مشخص است / تعدادی از فهرست نامزدها حذف می شوند

دکترمهدی خبیری عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: مطابق آئین نامه اجرایی انتخابات فدراسیون فوتبال، برای پست رئیس فدراسیون فوتبال 10 نفر و برای سایرپست ها حداقل 5 نفر از اعضای مجمع باید کاندیدای مورد نظر را پیشنهاد دهند که برخی ازکاندیداها حد نصاب های لازم در این زمینه را بدست نیاوردند و به همین جهت از جمع نامزدهای انتخابات کنارگذاشته خواهند شد.

خبیری تصریح کرد: با بررسی پیشنهادات ارائه شده ازسوی 65 عضو مجمع، ترکیب اعضای هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال کاملا مشخص است و با اعلام اسامی نهایی نامزدها، ترکیب اعضای فدراسیون آینده کار دشواری نخواهد بود.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال یادآور شد: در ترکیب اجرایی فدراسیون آینده مجموعه ای از سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، اتحادیه فوتبال، هیئت ها و باشگاه ها حضورخواهند داشت که تصورمی کنم ترکیب همگون و یکپارچه را تشکیل خواهند داد که امیدوارم این یکپارچگی درنهایت به نفع اهداف بلند فوتبال کشورباشد.

وی با تاکید بر اینکه کمیته انتقالی تا پایان دوره ماموریت خود با دقت نظر و حساسیت کامل برجریان انتخابات نظارت خواهد کرد افزود: کمیته انتقالی برتمامی امورجاری انتخابات نظارت دقیق دارد و تاکنون علیرغم تمامی حرف و حدیث ها و شایعات مبنی بر برخی بی قانونی ها ازسوی فدراسیون فوتبال، تمامی امورمطابق قانون و دستور العمل اجرایی انتخابات پیش رفته و تلاش خواهیم کرد این روند تا روز انتخابات و معرفی رئیس جدید فدراسیون فوتبال همچنان ادامه یابد.

خبیری با بیان اینکه ترکیب نامزدهای فدراسیون فوتبال ازتعداد اعضای یک دست تجاوزنخواهد کرد افزود: بررسی شرایط کاندیداهای فدراسیون فوتبال نشان می دهد تمامی نامزدها ازشرایط لازم برای کاندیداتوری برخوردارنیستند و بررسی شرایط آنها ازسوی کمیته سه نفره موید همین نکته است و تصورمی کنم تعداد نهایی نامزد فدراسیون فوتبال حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نباشد.

عضوکمیته انتقالی فدراسیون فوتبال درخصوص زمان اعلام اسامی نهایی نامزدها اظهار داشت: این کمیته حداکثر 5 روزبرای رسیدگی به شرایط نامزدها و اعلام لیست نهایی فرصت دارد و تصور می کنم تا قبل از روز چهارشنبه با وصول اصل تمامی فرم های پیشنهادی ازسوی اعضای مجمع اسامی نهایی نامزدهای پست های اجرایی فدراسیون فوتبال اعلام شود .