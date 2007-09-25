کتک زدن بازیکنان توسط جورجوویچ شوخی بود / او همیشه گوش بازیکنانش را می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در تمرین روز شنبه این تیم دو بازیکن جوان این تیم را بدلیل بی انضباطی تنبیه بدنی کرده بود اما روابط عمومی این باشگاه خبر فوق را تایید نکرده است. با این حال سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن با رد کتک کاری عنوان می کند که این اتفاق تنها یک شوخی از سوی جورجوویچ بوده است.

مجید دادفرنیا درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد این درگیری گفت: جورجوویچ همیشه عادت دارد با بازیکنان شوخی کند و در این تمرین هم طبق همین روال، گوش بازیکن جوان تیم را کشید. جورجوویچ مربی خوش اخلاقی است و همیشه پس از اشتباهاتی که بازیکنان جوان انجام می دهند، گوش آن ها را به حالت شوخی می کشد زیرا تمام بازیکنان را مانند فرزندان خود می داند.

وی در ادامه در مورد شکست هفته گذشته این تیم برابر صباباتری اظهار داشت: در آن بازی هیچ کدام از 2 تیم عملکرد خوبی نداشتند. این درست است ما در آن دیدار ضعیف بودیم ولی صباباتری هم در زمین خود بازی ضعیفی را به نمایش گذاشت و روی یک اتفاق هم به گل برتری دست یافت.

سرپرست تیم ذوب آهن اضافه کرد: با عملکردی که 2 تیم در آن دیدار ارائه دادند، اگر 48 ساعت هم از زمان مسابقه می گذشت، هیچکدام به گل نمی رسیدند ولی صبا خوش اقبال بود که شوت یکی از بازیکنان این تیم برخلاف جریان بازی به گل تبدیل شد.

دادفرنیا در پایان درمورد دیدار این تیم برابر پرسولیس گفت: در صورتی که مشکل مصدومیت بازیکنان ما برطرف شود و همچنین کادرفنی ترکیب و تاکتیک مناسبی را برای آن دیدار در نظر بگیرند، می توانیم حریف خطرناکی برای پرسپولیس بوده و نتیجه آبرومندانه ای را برابر آنها بدست آوریم.