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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۰

احمدی نژاد:

اظهارات جنگ طلبانه مقامهای آمریکایی بر ضد ایران ناشی از عصبانیت است

اظهارات جنگ طلبانه مقامهای آمریکایی بر ضد ایران ناشی از عصبانیت است

رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد که آمریکا در تدارک جنگ علیه ایران نیست و جنجالهای اخیر علیه ایران، ناشی از عصبانیت دولتمردان آمریکایی است و مصرف داخلی انتخاباتی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود احمدی نژاد" دیشب در این مصاحبه و در پاسخ به این پرسش که آیا ایران دست به حمله پیشدستانه به اسرائیل خواهد زد، گفت : ایران به هیچ کشوری حمله نمی کند. ایران همواره سیاستی دفاعی را پیگیری کرده نه تهاجمی و هیچگاه به دنبال گسترش قلمرو خود نیست.

وی همچنین درباره احتمال حمله آمریکا به ایران نیز اظهار داشت: فکر می کنم برخی صحبت ها در این زمینه در وهله نخست از عصبانیت ناشی می شود و در وهله دوم اهداف انتخاباتی داخلی در این کشور(آمریکا) دارد. سوم اینکه پوششی است برای شکست سیاستها درقبال عراق.

رئیس جمهوری کشورمان با بیان اینکه خواستار کاستن از سطح تنشهاست، افزود: ما فکر نمی کنیم شما یک اشتباه را با اشتباهات بزرگتری جبران کنید. ما مخالف جنگ هستیم چون اعتقاد داریم از راه مذاکره و گفتگو می توان مشکلات را حل کرد به شرطی که طرفین مذاکره به عدالت معتقد باشند.

احمدی نژاد با رد اظهارات مقامهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران مخفیانه سلاح در اختیار شورشیان در عراق و افغانستان قرار می دهد تا با نیروهای آمریکایی بجنگند، تصریح کرد: ما چرا باید این کار بکنیم؟ این برای ما واقعاً نامطلوب است، ما هم با عراق و هم با افغانستان دوست هستیم و نا امنی در عراق و افغانستان، امنیت ملی ما را تضعیف می کند و اصولاً برخلاف اعتقاد ماست.

رئیس جمهوری اسلامی ایران از اوضاع حاکم بر عراق و افغانستان ابراز ناخرسندی عمیق کرد و گفت: کشته شدن مردم در عراق ما را ناراحت می کند. ما از کشته شدن نیروهای آمریکایی نیز متاسف می شویم.

وی همچنین تاکید کرد: سیاست خارجی ایران بر اساس نگرانی های انساندوستانه و عدالت جویانه است و دامن زدن به مشکلات برای خود یا همسایگانمان برخلاف منافع ماست.

احمدی نژاد بار دیگر خواستار مناظره با "جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد شد و گفت: بسیاری از تنشها و مشکلات عراق و افغانستان از محاسبات غلط آمریکایی ها نشأت می گیرد نه ایران.

وی اضافه کرد ایران قبلا، پیشنهادهایی به سیاستمداران آمریکایی درباره عراق، لبنان و فلسطین داده که همگی برپایه صلح در منطقه بوده اند، اما این پیشنهادها برای نتیجه دادن به دو شرط نیازمند هستند، نخست جدیت و دوم صداقت و درستی.

رئیس جمهوری کشورمان درباره حمله هوایی روز 6 سپتامبر رژیم صهیونیستی به سوریه در سخنانی که نخستین اظهارنظر رسمی وی محسوب می شود، اسرائیل را به سیاستهای توسعه طلبانه متهم کرد و تجاوز هوایی مزبور را سیاستی بی هدف به منظور قدرت نمایی دانست که هیچ ارتباطی با ایران نداشت.

 

کد مطلب 558273

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