اظهارات جنگ طلبانه مقامهای آمریکایی بر ضد ایران ناشی از عصبانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمود احمدی نژاد" دیشب در این مصاحبه و در پاسخ به این پرسش که آیا ایران دست به حمله پیشدستانه به اسرائیل خواهد زد، گفت : ایران به هیچ کشوری حمله نمی کند. ایران همواره سیاستی دفاعی را پیگیری کرده نه تهاجمی و هیچگاه به دنبال گسترش قلمرو خود نیست.

وی همچنین درباره احتمال حمله آمریکا به ایران نیز اظهار داشت: فکر می کنم برخی صحبت ها در این زمینه در وهله نخست از عصبانیت ناشی می شود و در وهله دوم اهداف انتخاباتی داخلی در این کشور(آمریکا) دارد. سوم اینکه پوششی است برای شکست سیاستها درقبال عراق.

رئیس جمهوری کشورمان با بیان اینکه خواستار کاستن از سطح تنشهاست، افزود: ما فکر نمی کنیم شما یک اشتباه را با اشتباهات بزرگتری جبران کنید. ما مخالف جنگ هستیم چون اعتقاد داریم از راه مذاکره و گفتگو می توان مشکلات را حل کرد به شرطی که طرفین مذاکره به عدالت معتقد باشند.

احمدی نژاد با رد اظهارات مقامهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران مخفیانه سلاح در اختیار شورشیان در عراق و افغانستان قرار می دهد تا با نیروهای آمریکایی بجنگند، تصریح کرد: ما چرا باید این کار بکنیم؟ این برای ما واقعاً نامطلوب است، ما هم با عراق و هم با افغانستان دوست هستیم و نا امنی در عراق و افغانستان، امنیت ملی ما را تضعیف می کند و اصولاً برخلاف اعتقاد ماست.

رئیس جمهوری اسلامی ایران از اوضاع حاکم بر عراق و افغانستان ابراز ناخرسندی عمیق کرد و گفت: کشته شدن مردم در عراق ما را ناراحت می کند. ما از کشته شدن نیروهای آمریکایی نیز متاسف می شویم.

وی همچنین تاکید کرد: سیاست خارجی ایران بر اساس نگرانی های انساندوستانه و عدالت جویانه است و دامن زدن به مشکلات برای خود یا همسایگانمان برخلاف منافع ماست.

احمدی نژاد بار دیگر خواستار مناظره با "جرج بوش"، رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل متحد شد و گفت: بسیاری از تنشها و مشکلات عراق و افغانستان از محاسبات غلط آمریکایی ها نشأت می گیرد نه ایران.

وی اضافه کرد ایران قبلا، پیشنهادهایی به سیاستمداران آمریکایی درباره عراق، لبنان و فلسطین داده که همگی برپایه صلح در منطقه بوده اند، اما این پیشنهادها برای نتیجه دادن به دو شرط نیازمند هستند، نخست جدیت و دوم صداقت و درستی.

رئیس جمهوری کشورمان درباره حمله هوایی روز 6 سپتامبر رژیم صهیونیستی به سوریه در سخنانی که نخستین اظهارنظر رسمی وی محسوب می شود، اسرائیل را به سیاستهای توسعه طلبانه متهم کرد و تجاوز هوایی مزبور را سیاستی بی هدف به منظور قدرت نمایی دانست که هیچ ارتباطی با ایران نداشت.