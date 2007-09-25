بهترین داستان های انقلاب مکتوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جایزه، آثار برگزیده ، برتر و تقدیری و نیز سایر آثار قابل چاپ در شاخه رمان و داستان بلند علاوه بر دریافت جوایز نقدی، پس از عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه به نویسندگان آنها به صورت کتاب چاپ خواهد شد.

داستان های "کوتاه، برگزیده، برتر و تقدیری" نیز به همراه سایر داستان های کوتاه به صورت مجموعه داستان چاپ می شود و حق الزحمه آنها به نویسندگان آثار ارسالی پرداخت خواهد شد.

نویسندگان می توانند آثار داستانی خود را با درونمایه انقلاب اسلامی تا نیمه اول دی ماه سال 1386به دبیرخانه جشن بزرگ داستان ارسال کنند.

دبیرخانه این جایزه در تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، مرکز آفرینش های ادبی، کارگاه قصه و رمان (دبیرخانه جشن بزرگ داستان)، صندوق پستی 1677/15815 واقع شده است.