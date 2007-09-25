دیدگاه کارشناسان درباره طرح جایگزینی تورم بجای سود در تسهیلات بانکی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با طرح جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، گفت: با این طرح نرخ بهره پایه علمی خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت.

مهدی تقوی در گفتگو با مهر طرح جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی را بسیار مثبت و منطقی دانست و تصریح کرد: تمام دنیا به این شیوه عمل می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در این طرح نرخ سپرده ای که به سپرده گذاران پرداخت می شود، بستگی به نرخ تورم دارد، افزود: اگر قرار است نرخ سود به صفر برسد، نرخ تورم باید منهای دو درصد شود، بنابراین این طرح از نظر اقتصادی بسیار منطقی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این طرح شبهات شرعی موجود در بانکداری اسلامی را از بین می برد، گفت: وقتی پرداخت ها به سپرده گذاران به میزان نرخ تورم باشد، قدرت خرید ثابت می ماند، به عبارت دیگر آن میزان قدرت خریدی که به خاطر نرخ تورم از دست می رود، با این طرح بازگردانده می شود.

تقوی با تاکید بر اینکه این طرح از نظر سپرده گذاران بسیار مطلوب خواهد بود، تصریح کرد: اگر سپرده گذار حتی یک درصد هم بالاتر به دست آورد، برای وی مثبت خواهد بود.

وی اظهارداشت: اگر این گونه تسهیلات را با نرخ 5/2 درصد نیز به سپرده گذاران پرداخت نمائیم، آن 5/1 درصد اضافی( یک درصد به سپرده گذار پرداخت شد و 5/1 درصد سود بانکی و هزینه ها خواهد بود) که بسیار معقول است و در تمام دنیا نیز اجرا می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با این طرح نرخ سود بانکی دیگر دستوری نخواهد بود، افزود: با این طرح نرخ بهره پایه علمی خواهد داشت، و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. وی اظهار امیدواری کرد که زمانی نرخ تورم در کشور به منهای 2 و 5/2ر درصد برسد، که در این زمان نرخ سود بانکی صفر درصد خواهد بود.

طرحی تورم‌زا

این درحالی است که فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زا بوده و با سیاست‌های دولت نهم نیز مطابقت ندارد.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با مهر درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی گفت: گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادی تفکر سرمایه‌داری غرب است و می‌خواهد با راهکارهای کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجرای آن به نفع اقتصاد کشورمان که دارای ویژگی‌های خاص است، ارزیابی نمی‌شود.

فرهاد رهبر با طرح پرسش‌هایی درباره طرح جدید جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، افزود: اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی چگونه تعریف می‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌های قرض الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران می‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌های قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟

وی اجرای این طرح را توزم‌زا دانست و ادامه داد: پذیرش این فرمول تا مادامی که شرایط و سیاست‌های ضدتورمی در کشور حاکم نشده و تورم هم مهار نگردیده، موجب می‌شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبنای تورم، وضعیت تورمی شدیدتری اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست‌های اعلامی دولت نهم مطابقت ندارد.

رهبر با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به نفع تولید کشور نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطی که با وضعیت تورمی شدیدتری مواجه شویم که با وضعیت اقتصادی موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه‌ای گران برای بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتی آنها در برابر کالاهای خارجی شده و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اقتصاد ملی سلب می‌کند.

همچنین در این شرایط با افزایش وابستگی کشور به خارج، بانکداری صرفا در خدمت بازرگانی خارجی قرار می‌گیرد که این امر گرچه به نفع نظام بانکی است ولی تامین کننده منافع ملی نیست. به گفته وی، در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانکی به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می‌یابد.

وی به رئیس کل بانک مرکزی توصیه کرد به‌جای اندیشیدن در خصوص چگونگی محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه می‌توان نقدینگی کشور را به سمت سرمایه‌گذاری مولد برای افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد.

رهبر در پایان خواستار تفکیک نرخ تورم و سود بانکی از یکدیگر شد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به ابزاری برای کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.

این طرح از لحاظ اسلامی منطق دارد

یک کارشناس مسائل بانکی هم مطرح کرد: برخی فقها معتقدند که جایگزین کردن تورم به بجای سود در تسهیلات بانکی، ربا نیست. شاهین شایان آرانی در گفتگو با مهر در خصوص طرح جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی گفت: این طرح فقط باید مشمول رابطه‌های تجاری یا قراردادهای اسلامی که ماهیت غیر مشارکتی دارند، باشد.

کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه این قراردادها یا رابطه های تامین کننده و دریافت کننده منابع که ماهیت مشارکتی دارد، به هیچ وجه نباید برای آن نرخ تعیین شود، افزود: در قراردادهای مشارکتی تضمین نرخ و گارانتی وجود نداشته و ریسک پذیر است و دارای ماهیت مشارکت در ریسک و بازده یا زیان است.

وی ادامه داد: اینگونه عقود را ما زیاد داریم و در این گونه قراردادها تعیین نرخ تورم و بالای آن به هیچ عنوان مفهوم ندارد، زیرا فرض بر این است که سودی که بین طرفین تفاهم شده، حتما بالای تورم است و در غیر این صورت وارد مشارکت نمی شویم.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه در قراردادها و عقودی که در نظام بانکی یا اقتصاد اسلامی ماهیت مشارکتی دارد باید بدون تعیین نرخ باشد، تصریح کرد: این در حالی است که درصد مشارکت در این قراردادها و عقود تعیین می شود، اما تعیین نرخ آن را وارد مقوله های ربوی می کند و شبهه ربوی بودن قراردادهای اسلامی در بانک های اسلامی نیز اینگونه مسائل است.

وی اظهارداشت: برای برخی عقود نیز بانک‌ها نقش وکیل را بازی می کنند، یعنی بانک ها این پول را از سپرده گذاران دریافت و در جایی دیگر سرمایه گذاری کرده و سودی را به دست می آورند.

این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه اگر این طرح در مورد برخی عقود خاص (غیر مشارکتی) مطرح شود، صحیح است و بانکداری ما را در راستای حرکت به سمت بانکداری اسلامی واقعی پیش می برد، افزود: اگر در مورد عقود مشارکتی این طرح اجرا شود، ماهیت ربوی به آنها می بخشد، زیرا ما نمی توانیم یک نرخ کلی برای تمامی عقود بگذاریم.

وی گفت: در مجموع این طرح از لحاظ اسلامی منطق دارد و در تفکرات شهید بهشتی در کتاب های مختلف و توسط برخی فقها مطرح شده و مورد تائید آنها است که جایگزین کردن تورم برای طرح گیرنده ربا تلقی نمی شود.

شایان آرانی اضافه کرد: به عنوان مثال اگر فردی از فرد دیگر یک میلیون تومان پول قرض بگیرد و یک سال دیگر بازپرداخت کند، اگر تورم صفر باشد و این سود در عالم قرض دهنده و قرض گیرنده دارای یک رابطه تعریف شده باشد، ربا است اما اگر تورم 15 درصد باشد، فقهای شیعه می گویند این تورم یعنی از بین رفتن ارزش پول فردی که به دیگری یک میلیون تومان می دهد.

وی ادامه داد: در این حالت اگر نرخ تورم 15 درصد باشد و یک میلیون تومان پس از یک سال بازپرداخت شود، عملا 15 درصد کمتر بازپرداخت شده و این یک نوع ربای منفی است.

این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر یک فرد به فرد دیگری یک میلیون تومان پول پرداخت و در این حالت تورم با نرخ خاصی وجود داشته باشد و پس از یک سال فرد وام گیرنده یک میلیون تومان را به اضافه همان نرخ تورم بازگرداند، عین این است که همان یک میلیون تومان اول را پرداخت کرده و این عمل ربا نیست و چنین فلسفه و منطقی پشت این طرح نشسته که منطقی نیز است.

وی تصریح کرد: اگر یک بانک از فردی مبلغی را قرض بگیرد، حداقل معادل نرخ تورم باید به این فرد بازگرداند که این امر ربا نیست و یک تا سه درصد هم به عنوان کارمزد باید بانک به این فرد پرداخت کند که برای وام دهنده دارای توجیه اقتصادی باشد، بنابراین از نرخ تورم به اضافه یک تا سه درصد اشکالی ندارد، زیرا کارمزد محسوب می شود و مبنای تورم نیز به این دلیل است که ارزش پول از بین نرود و ربای منفی ایجاد نشود که تا این مرحله دارای هیچ اشکالی نیست.

شایان آرانی خاطرنشان کرد: اما این امر فقط مشمول قراردادهایی در اقتصاد اسلامی و یا عقود اسلامی می شود که دارای ماهیت قرض دهنده و قرض گیرنده است و نه ماهیت مشارکتی.

اظهارنظر شورای نگهبان

در همین حال، عضو حقوقدان شورای نگهبان، اظهار نظر این شورا در مورد طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جای سود در تسهیلات بانکی را منوط به تصویب لایحه یا طرحی در این خصوص عنوان کرد.

آیت الله عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، گفت: باید طرح یا لایحه ای که به تصویب مجلس رسیده به صورت مکتوب به شورای نگهبان ارسال شود تا بتوانیم علاوه بر بررسی جزئیات آن، نظر رسمی خود را اعلام کنیم.

وی افزود: شورای نگهبان بر اساس یک مصاحبه وارد بحث در خصوص موضوعات پیشنهادی نمی شود و اظهار نظر رسمی خود را به بعد از بررسی لایحه و یا طرحی در آن خصوص موکول می کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به تشکیل شورای بازنگری در قوانین بانکی، گفت: اگر پیشنهادی در مورد نرخ سود بانکی مطرح شود، این موضوع در شورای مزبور بحث می شود که برآیند این بحث ها می تواند به تهیه لایحه ای بینجامد که شورای نگهبان نیز پس از تصویب این لایحه از سوی مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان اظهارنظر می کند.

کعبی با تأکید بر اینکه تعیین نرخ سود بر اساس تورم قابل اندازه گیری نیست و برخلاف نظر بسیاری از فقهای مشهور حوزه است، گفت: اکثر فقهای ما به دلیل اینکه ارزش پول بر اساس تورم قابل اندازه گیری نیست، با تعیین نرخ سود بر اساس تورم مخالف هستند.

طرح مظاهری خواسته مخالفان کاهش سود بانکی است

همچنین رئیس خانه های صنعت و معدن سراسر کشور تاکید کرد: اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره جایگزینی تورم به علاوه چند درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی به عنوان یک راه حل خوب برای طرفداران بالا نگهداشتن نرخ سود بانکی است.

به گزارش مهر، هادی غنیمی فرد با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح سیستم بانکی گفت: مظاهری مهمترین وظیفه بانک مرکزی هر کشور را حفظ ارزش پول ملی آن کشور عنوان کرده که این گفته به این معنا است که بانک مرکزی با تمهیدات خود، اجازه کاهش ارزش پول ملی را نمی دهد. از سوی دیگر بدهکار مجبور به پرداخت تفاوت ارزش واحد مبادلات به طلبکار می شود.

وی ادامه داد: اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک راه حل خوب برای طرفداران بالانگهداشتن نرخ سود بانکی است چراکه به گفته وی، در پایان هر سال وام گیرنده باید تفاوت ارزش مبادلاتی حاصل شده را به وام دهنده بپردازد.

غنیمی فرد گفت: این گفته مانند آن است فردی که به فرد دیگر10 متر پارچه قرض داده، هنگام پس گرفتن قرض خود، بگوید امسال هر متر پارچه 15/1 متر طول پیدا کرده و تو باید 5/11 متر پارچه به جای 10 متری که قرض کرده ای پس بدهی. وی تاکید کرد: پول خود واحدی برای اندازه گیری است و نباید اجازه داد که این واحد اندازه گیری تغییر اندازه یابد.

رئیس خانه صنعت و معدن با بیان اینکه مظاهری مسئله تورم 13 تا 15 درصدی را پیش کشیده که اگر صاحب پول با سرمایه خود مقداری کالا خریده بود در پایان سال کالای وی بیشتر ارزش داشت، افزود: تحریم سود روی پول کشیدن برای همین است که اگر کسی پول دارد به کار بیندازد و با آن تجارت، تولید و ساختمان سازی کند. چراکه از سویی برای عده ای شغل ایجاد می شود و از سوی دیگر با محصولاتی که دست به دست می شود، مقداری از نیازهای کالایی مردم برطرف خواهد شد.

وی افزود: این مطلب در آیات شریفه 275 تا 280 سوره مبارکه بقره صراحت دارد و براساس آن، سود تجارت پول با پول عین غیرقابل انکار رباست. رئیس خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: گروهی با جوسازی های گذشته اکنون برای پیشنهاد شرایط جدید در تحول بانکی حضور یافته و نظر خود را غالب کرده اند. در چنین شرایطی، چطور است که ریاست کل بانک مرکزی می گوید، مشارکت های عقود اسلامی برای بانک ها پیچیده و غیر قابل عمل است.

غنیمی فرد گفت: نباید به این گروه اجازه داد تا مبارزه چندین ساله گروه زیادی از صنعتگران و به خصوص حمایت های اخیر رئیس جمهور کشور را بی اثر کنند.