عالی ترین دوچرخه جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالغ بر 150 سال است که دانشمندان نسبت به دوچرخه ابهامات زیادی داشته اند. اینکه چطور ممکن است این وسیله به خودی خود بر روی زمین وضعیت پایداری داشته باشد از جمله این ابهامات فکری بوده است.

اما اکنون دانشمندان دانشگاه فناوری "دلف" هلند با همکاری دانشمندانی از دانشگاه کورنل و ناتینگهام معتقدند مدل نهایی برای دوچرخه را ارایه کرده اند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، متخصصان سازه سازی می گویند تولید کنندگان دوچرخه هرگز نتوانسته اند بگویند که یک دوچرخه دقیقا چه طور عمل می کند. آنها تنها کاری که می کنند اعمال تغییراتی در طراحی دوچرخه هایشان آن هم صرفا از طریق آزمون و خطاست.

دانشمندان این پروژه طراحی دوچرخه ها و تمامی فاکتورهای مختلف حرکتی آن را که بر بر پایداری و کنترل دوچرخه تاثیر دارد وارد سیستم های رایانه ای کرده اند.

مدل رایانه ای که در ادامه به دست می آید محاسبه می کند که چه طور دوچرخه در سرعتهایی خاص واکنش (طبیعی) از خود نشان می دهد.

به گفته دانشمندان این پروژه، از آنجا که این مدل توانایی آن را دارد که نشان دهد یک طرح خاص برای دوچرخه تا چه حد در دنیای واقعی به آن پایداری خواهد داد، به شدت مورد توجه تولید کنندگان دوچرخه قرار گرفته است.