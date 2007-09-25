ارومیه ماه جاری میزبان اولین جشنواره هنر و امنیت

سردار حسن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، تصریح کرد: این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با هدف تشویق جامعه هنری برای پرداختن به موضوع‌های مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی، ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط فرهنگی میان هنرمندان و نیروهای انتظامی در ارومیه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره در چهار بخش عکاسی، پوستر، نقاشی وکاریکاتور در دو موضوع جامعه امن از نگاه هنرمندان و جامعه نا امن از نگاه هنرمندان آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بنا به گفته سردار کرمی استفاده از ظرفیت گسترده هنرهای تجسمی برای انتقال مفاهیم نظم و امنیت اجتماعی و ارائه عملکرد ارتباط موثر با مخاطبین آموزش همگانی با بهره‌گیری از ابزار موثر هنر را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی در ادامه هفته نیروی انتظامی را فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش فرزندان سبز پوش وجان برکف نیروی انتظامی دانست و افزود: امروز ارتباط مردم ونیروی انتظامی در عالی ترین حد خود قرار دارد به طوری که موفقیت ماموران انظامی استان در برقراری امنیت در مرزها ومبارزه با اشرار و نیز اجرای موفق طرح ارتقای امنیت اجتماعی تنها گوشه ای از همکاری های شبانه روزی مردم استان است.

کرمی این امر را ناشی رویکرد نیروی انتطامی به سمت جامعه محوری دانست.

فرمانده انتظامی استان همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به شجاعت ، ایثار و مقاومت شهدا و رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شهیدان انقلاب اسلامی با نثار خون پاک خود عزت و افتخار را برای مردم ایران به ارمغان آوردند

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وی خاطرنشان کرد: گرامیداشت دوران دفاع مقدس وظیفه اصلی ما به شمار می رود و ما باید از تجربیات آن دوران الگو گرفته و آنها را به نسل جوان منتقل کنیم

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