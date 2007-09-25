اسرائیل بازنده اصلی سفر احمدی نژاد به آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص چاپ سرزمین های اشغالی در شماره امروز خود به نقل از کارشناسان سیاسی رژیم صهیونیستی به تحلیل سفر دکتر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی وی در دانشگاه کلمبیا پرداخت و نوشت : اگر احمدی نژاد با سخنان شب گذشته خود درباره اسرائیل، فقط توانسته باشد نیمی از جمعیت حاضردر دانشگاه کلمبیا و یا حتی کمتر از آن را متقاعد کند آنگاه باید گفت اسرائیل بازنده اصلی سفر احمدی نژاد به آمریکا خواهد بود.

به نوشته هاآرتص، اسرائیل برای چند ماه تلاش کرد تا از سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا جلوگیری کند و در جریان سخنان شب گذشته رئیس جمهور ایران شاهد آن بودیم که احمدی نژاد این دیدگاه را القا کرد که ایران به هیچ وجه در مقابل جهان نایستاده است.

به نوشته هاآرتص، حتی اعتراضهای صورت گرفته در جریان سخنرانی احمدی نژاد که با تلاش برخی جریانهای ضد ایرانی همراه شده بود نتوانست جلوی سخنرانی رئیس جمهور ایران را بگیرد و در نهایت احمدی نژاد به بیان دیدگاه های خود درباره هولوکاست و اسرائیل پرداخت.

این روزنامه در ادامه به نقل از کارشناسان می نویسد : اگر احمدی نژاد با این سخنان خود توانسته باشد عده ای از حاضرین در جلسه سخنرانی را درباره دیدگاهایش متقاعد کند، آنگاه باید گفت وی به هدفش در قبال اسرائیل که همکان منزوی کردن ماست رسیده است.

به نوشته این روزنامه، با اینکه در جریان سخنرانی شب گذشته برخی تلاش کردند تا به حاضرین و در جلسه سخنرانی توهین کرده و آنها را به خاطر دعوت از احمدی نژاد مورد سرزنش قرار دهند، اما بازهم این جلسه سخنرانی برپا شد و اسرائیل در آینده شاهد پیامدهای منفی آن خواهد بود.

هاآرتص در پایان مطلب خود می نویسد : حتی تظاهراتی هم که در بیرون از محل سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در مخالفت با صحبت های او بر پا شده بود فقط سبب تقویت سخنان رئیس جمهور ایران شد.

در جریان سخنرانی شب گذشته رئیس جمهور کشورمان، "لی بولینگر" رئیس دانشگاه کلمبیا با اشاره به اظهارات احمدی نژاد در دسامبر 2005 مدعی شد شد هولوکاست "مستندترین واقعه در تاریخ بشر" است. احمدی نژاد در پاسخ توضیح داد وی درباره وقوع یا عدم وقوع هولوکاست قضاوت نکرده، بلکه تنها گفته با فرض وقوع آن، چرا ملت فلسطین باید تاوان آن را بپردازند؟

احمدی نژاد در ادامه گفت که از حقوق اندیشمندان اروپایی که به دلیل سئوال کردن درباره هولوکاست زندانی شده اند، دفاع می کند. وی هولوکاست را بهانه ای در دست اسرائیلی ها برای رفتارهای غیرانسانی با ملت فلسطین خواند و گفت: چرا فلسطینی ها باید تاوان واقعه ای را بپردازند که هیچ ارتباطی با آنها ندارد؟