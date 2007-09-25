ناظر فدراسیون علی آبادی چه نهادی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر در جلسه روز گذشته اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور با بیان این مطلب افزود: براساس اساسنامه تدوین شده از سوی هیات وزیران در سال 78 سازمان تربیت بدنی یک نهاد نظارتی است که وظیفه دارد بر فدراسیون های تابعه خود نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: با این شرایط باید از ریاست سازمان تربیت بدنی پرسید:" اگر محمد علی آبادی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد با توجه به اینکه ایشان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان تربیت بدنی است چه نهادی باید برکار این فدراسیون نظارت کند؟"

عضو اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور خاطرنشان ساخت: این روزها می شنویم که قرار است حبیب کاشانی را به علت اینکه دوشغله است از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس برکنار کنند. نمی دانم فعالیت همزمان در شورای شهر و باشگاه پرسپولیس مهمتر است یا حضور توامان آقای علی آبادی در پست معاونت رئیس جمهوری و ریاست سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال؟! اگر منطق حکم می کند که کاشانی با توجیه دو شغله بودن از پرسپولیس کنار گذاشته شود برای حضور آقای علی آبادی در انتخابات فدراسیون فوتبال نیز باید منطق به اجرا درآید.

درودگر خاطرنشان ساخت: چند مدیرباشگاه با ارسال نمابری به اتحادیه فوتبال حمایت خود را از کاندیداتوری مصطفی آجرلو در انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام کردند اما این روزها گفته می شود رای آنها مخدوش است و در فرم های پیشنهادی آجرلو محاسبه نمی شود.

وی خطاب به محمد علی آبادی افزود: اگر به صلاحیت خود شک ندارید و می توانید فوتبال را اداره کنید اجازه بدهید صدایی دیگر بیاید و در انتخاباتی سالم با او رقابت کنید. در کشور ما که همیشه سعی شده در تمام امور چند صدایی باشد بهتر است در انتخابات فدراسیون فوتبال نیز همین اتفاق صورت پذیرد.