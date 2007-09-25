به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسپور در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: وقتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دفاع از دستاوردهای کشور در همه زمینه ها می پردازد و پاسخ منطقی از مخاطب خود نمی شنود، آنها چاره ای جز انجام چنین حرکاتی نخواهند داشت.

وی افزود: با توجه به خصوصیات استکبار گونه ای که در مسئولین استکباری وجود دارد اینکه آنها خارج از منطق عمل کنند مطلب عجیبی برای ملت ما نیست.

عباسپور ادامه داد: اگر مسئولان آمریکایی افرادی منطقی بودند اجازه نمی دادند حرکت های خود را قانون مسلم دنیا بدانند و نیروهای اشغالگر و نظامی خود را نیروهای حافظ صلح قلمداد کنند.

این نماینده مجلس گفت: این رفتار مسئولان آمریکایی نشان داد وقوع چنین برخوردهایی از سوی آنها دور از انتظار نیست و این امر بی منطق بودن آنها را اثبات می کند.

عباسپور افزود: ما از رئیس جمهور خود متشکریم که با استدلال منطقی خود در قلب سرزمین استکبار از حقوق ملت ایران دفاع کرد و طبیعی است که اینگونه رفتارها که در راستای ساخت فیلم هایی نظیر 300 بروز می کند از آنها سر زند.

وی تاکید کرد: استکبار جهانی بداند اینگونه توهین ها ملت ما را آزرده خاطر نخواهد کرد.