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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۲

عباسپور در جمع خبرنگاران:

توهین به رئیس جمهور نشات گرفته از بی‌منطقی و خوی استکباری مسئولان دانشگاه کلمبیاست

توهین به رئیس جمهور نشات گرفته از بی‌منطقی و خوی استکباری مسئولان دانشگاه کلمبیاست

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات توهین به رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا را نشات گرفته از خوی استکباری مسئولان این دانشگاه این دانشگاه توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسپور در حاشیه جلسه علنی صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: وقتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دفاع از دستاوردهای کشور در همه زمینه ها می پردازد و پاسخ منطقی از مخاطب خود نمی شنود، آنها چاره ای جز انجام چنین حرکاتی نخواهند داشت.

وی افزود: با توجه به خصوصیات استکبار گونه ای که در مسئولین استکباری وجود دارد اینکه آنها خارج از منطق عمل کنند مطلب عجیبی برای ملت ما نیست.

عباسپور ادامه داد: اگر مسئولان آمریکایی افرادی منطقی بودند اجازه نمی دادند حرکت های خود را قانون مسلم دنیا بدانند و نیروهای اشغالگر و نظامی خود را نیروهای حافظ صلح قلمداد کنند.

این نماینده مجلس گفت: این رفتار مسئولان آمریکایی نشان داد وقوع چنین برخوردهایی از سوی آنها دور از انتظار نیست و این امر بی منطق بودن آنها را اثبات می کند.

عباسپور افزود: ما از رئیس جمهور خود متشکریم که با استدلال منطقی خود در قلب سرزمین استکبار از حقوق ملت ایران دفاع کرد و طبیعی است که اینگونه رفتارها که در راستای ساخت فیلم هایی نظیر 300 بروز می کند از آنها سر زند.

وی تاکید کرد: استکبار جهانی بداند اینگونه توهین ها ملت ما را آزرده خاطر نخواهد کرد.

کد مطلب 558282

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