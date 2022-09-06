پیمان آرامون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایانه‌های مسافری استان آماده انتقال زائران اربعین حسینی هستند ودر حال حاضر ۸ ۹ پایانه مسافری در مراکز شهرستان‌های استان فعالیت خود را برای انتقال زائران اربعین حسینی به مهران و ۵ پایانه نیز برای انتقال زائران به مرز تمرچین آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز طرح سفر اربعین با اتوبوس‌ها به‌صورت رسمی از ۱۴ شهریور، بیان کرد: در این راستا یک هزار زائر اربعین به صورت رایگان از ترمینال ارومیه به مرز تمرچین انتقال داده می‌شود.

آرامون هزینه بلیط اتوبوس‌های اربعین را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: هزینه تهیه هر بلیت برای اتوبوس‌های معمولی از ۲۴۵ تا ۴۰۳ هزار تومان و اتوبوس‌های وی‌آی‌پی از ۳۵۹ تا ۶۲۸ هزار تومان تا مرز مهران و ۲۵ تا ۱۲۰ هزار تومان برای مرز تمرچین تعیین شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از رصد گشت‌های اربعین به‌صورت ساعته در محورهای مواصلاتی خبر داد و بیان کرد: جابجایی زائران اربعین از شهرهای استان به مرز مهران و تمرچین تا آخر شهریور ادامه دارد.

آرامون تاکید کرد: بالغ بر ۲۵۰ نفر از پرسنل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی بصورت شبانه روزی در تلاش هستند تا پایانه مرزی تمرچین میزبان خوبی برای زائران آقا اباعبدالله الحسین (ع) باشد.